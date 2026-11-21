El Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) será escenario este martes 24, a las 20, para un emotivo tributo a Ernesto “El Flaco” Suárez. Organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, el encuentro busca celebrar la trayectoria, el compromiso social y el legado pedagógico de una de las figuras más influyentes del teatro de Mendoza, Argentina y Latinoamérica.
Mendoza homenajea al Flaco Suárez en lo que se anticipa como una función de despedida
Con una carrerra de más de 60 años que lo consagró como referente del teatro latinoamericano, el maestro Ernesto Suárez será agasajado este martes en el Le Parc
La función se realizará precisamente en la Sala Ernesto Suárez con entrada gratuita y por orden de llegada hasta agotar la capacidad del recinto. Debido a la enorme expectativa que genera la convocatoria, desde el entorno organizativo recomiendan al público acercarse con anticipación -a partir de las 18- para hacer fila y asegurarse un lugar.
Aunque la invitación oficial enmarca la velada como una función de despedida, quienes acompañan al maestro de las artes escénicas en su día a día artístico adelantan que el encuentro tendrá un tono descontracturado, festivo y lejos de cualquier retiro definitivo.
La iniciativa fue impulsada por el actor Emanuel Gauna, actualmente a cargo del Espacio Le Parc, quien convocó a su colega Daniel Encina para sumarse a la propuesta.
Encina viene acompañando al Flaco en ensayos y en un reciente regreso a las tablas en un formato más íntimo, luego de un período en el que Suárez -con 86 años- había concentrado su actividad en el dictado de clases y muestras en su emblemático espacio cultural El Taller.
Una despedida al Flaco Suárez que promete no ser para siempre
“Con el Flaco vamos a estar jugando, improvisando; será un acto informal, una función llena de amor y gratitud que tiene la intención de celebrarlo”, señaló Daniel Encina.
En esa línea, el actor anticipó que sobre el escenario el martes jugarán con humor con la idea del supuesto adiós: “Es imposible despedir de las tablas al Flaco, él va a seguir siempre activo. Va a seguir haciendo funciones hasta que las velas no ardan”.
Más de 60 años de teatro, docencia y compromiso social
Nacido en Mendoza el 9 de enero de 1940, Manuel Ernesto Suárez construyó a lo largo de más de 6 décadas una obra admirada en todo el continente, que le valió ser reconocido por el Instituto Nacional del Teatro (INT) entre los 20 imprescindibles del teatro argentino.
Formado junto a referentes como Leonidas Monte, José Chiavetta y Carlos Owens, Suárez ejerce la docencia de manera ininterrumpida desde 1969.
Durante su exilio en la última dictadura cívico-militar, dejó una profunda huella en Latinoamérica -especialmente en Ecuador, donde fundó en 1976 el emblemático teatro-escuela y elenco El Juglar- aplicando metodologías inspiradas en Paulo Freire y el teatro popular en barrios, instituciones y contextos vulnerables.
A su regreso al país en 1985 fundó el Teatro El Taller, semillero de generaciones de artistas mendocinos. Y cuyo elenco El Taller se dedicó al teatro infantil, haciendo temporadas en vacaciones de invierno durante todos estos años.
Como dramaturgo, actor y director participó en más de 40 espectáculos -entre sus clásicos están "Hablemos de la pareja", "Educando al nene", "Perseguidos por reír" y las recordadas adaptaciones de Roberto Fontanarrosa en "La Sanata" y "Ni fu ni fa"- y dirigió actores en tres ediciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia (1992, 2001 y 2003).
El Flaco Suárez y un teatro que nos divierte y moviliza
Su versatilidad también brilló en la pantalla grande en 2015 cuando coprotagonizó junto a Rodrigo de la Serna la película "Camino a La Paz", interpretación por la que obtuvo premios como Actor Revelación otorgados por la Academia Nacional de Cine (Premios Sur), SAGAI y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza y de Guayaquil, y distinguido por el Congreso de la Nación por su aporte a la cultura, el Flaco Suárez vuelve ahora a recibir el abrazo del público en la sala que lleva su nombre en el Le Parc. Se espera alta concurrencia de personalidades del teatro mendocino que admiran y se han formado con el actor.
Será una nueva oportunidad para disfrutar de su ingenio, sus divertidas improvisaciones y esas ocurrencias que alimentan el amor del público hacia su persona como artista popular que transitó una carrera en el teatro desde la humildad y el compromiso con su comunidad.
En pocas palabras
- Mendoza homenajea al maestro Ernesto Suárez en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en un evento que celebra su extensa trayectoria en el teatro latinoamericano.
- La Sala Ernesto Suárez será sede de un encuentro gratuito, organizado por la Subsecretaría de Cultura, que anticipa un tono festivo y de agradecimiento.
- El evento busca reconocer la influencia del Flaco Suárez en el teatro argentino y latinoamericano, así como su legado pedagógico y compromiso social en sus 60 años de carrera.