El contacto con la gente -sean niños, adolescentes o personas mayores- es lo que más disfruta Ernesto Suárez. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

La iniciativa fue impulsada por el actor Emanuel Gauna, actualmente a cargo del Espacio Le Parc, quien convocó a su colega Daniel Encina para sumarse a la propuesta.

Encina viene acompañando al Flaco en ensayos y en un reciente regreso a las tablas en un formato más íntimo, luego de un período en el que Suárez -con 86 años- había concentrado su actividad en el dictado de clases y muestras en su emblemático espacio cultural El Taller.

Una despedida al Flaco Suárez que promete no ser para siempre

“Con el Flaco vamos a estar jugando, improvisando; será un acto informal, una función llena de amor y gratitud que tiene la intención de celebrarlo”, señaló Daniel Encina.

En esa línea, el actor anticipó que sobre el escenario el martes jugarán con humor con la idea del supuesto adiós: “Es imposible despedir de las tablas al Flaco, él va a seguir siempre activo. Va a seguir haciendo funciones hasta que las velas no ardan”.

Pocos artistas de Mendoza alcanzaron la popularidad que tiene el Flaco Suárez. A sus 86 años sigue caminando las calles de su ciudad y disfrutando sus plazas. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

Más de 60 años de teatro, docencia y compromiso social

Nacido en Mendoza el 9 de enero de 1940, Manuel Ernesto Suárez construyó a lo largo de más de 6 décadas una obra admirada en todo el continente, que le valió ser reconocido por el Instituto Nacional del Teatro (INT) entre los 20 imprescindibles del teatro argentino.

Formado junto a referentes como Leonidas Monte, José Chiavetta y Carlos Owens, Suárez ejerce la docencia de manera ininterrumpida desde 1969.

Durante su exilio en la última dictadura cívico-militar, dejó una profunda huella en Latinoamérica -especialmente en Ecuador, donde fundó en 1976 el emblemático teatro-escuela y elenco El Juglar- aplicando metodologías inspiradas en Paulo Freire y el teatro popular en barrios, instituciones y contextos vulnerables.

Daniel Encina posa junto al Flaco Suárez con la rosa chinas que al maestro del teatro le ha florecido en su jardín. Foto: Gentileza Daniel Encina

A su regreso al país en 1985 fundó el Teatro El Taller, semillero de generaciones de artistas mendocinos. Y cuyo elenco El Taller se dedicó al teatro infantil, haciendo temporadas en vacaciones de invierno durante todos estos años.

Como dramaturgo, actor y director participó en más de 40 espectáculos -entre sus clásicos están "Hablemos de la pareja", "Educando al nene", "Perseguidos por reír" y las recordadas adaptaciones de Roberto Fontanarrosa en "La Sanata" y "Ni fu ni fa"- y dirigió actores en tres ediciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia (1992, 2001 y 2003).

El Flaco Suárez y un teatro que nos divierte y moviliza

Su versatilidad también brilló en la pantalla grande en 2015 cuando coprotagonizó junto a Rodrigo de la Serna la película "Camino a La Paz", interpretación por la que obtuvo premios como Actor Revelación otorgados por la Academia Nacional de Cine (Premios Sur), SAGAI y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza y de Guayaquil, y distinguido por el Congreso de la Nación por su aporte a la cultura, el Flaco Suárez vuelve ahora a recibir el abrazo del público en la sala que lleva su nombre en el Le Parc. Se espera alta concurrencia de personalidades del teatro mendocino que admiran y se han formado con el actor.

Ernesto Suárez ha dirigido y actuado en un centenar de obras de teatro, en su mayoría comedias o unipersonales de humor. El cine llegó a su carrera hace 11 años cuando protagonizó "Camino a La Paz" con Rodrigo de la Serna.

Será una nueva oportunidad para disfrutar de su ingenio, sus divertidas improvisaciones y esas ocurrencias que alimentan el amor del público hacia su persona como artista popular que transitó una carrera en el teatro desde la humildad y el compromiso con su comunidad.