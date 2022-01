Ernesto Suárez recordó a la gran Gladys Ravalle: Fue una actriz de puta madre

"Salí a caminar para recordarla a ella y recordar todo lo que nos unió. Ahora estoy sentado en un bar recordando tantos momentos vividos. Fue una actriz de puta madre, una gran maestra. Una atorranta que nos cagábamos de risa cada vez que nos juntábamos. Yo no lloro ante esto porque es algo que se veía venir que ya no tenía vuelta de hoja, solo la recuerdo. Yo no digo perdemos a una gran actriz, queda en el recuerdo todo lo que hizo. Queda el recuerdo de ella", agregó el Flaco Suárez con mucha emoción.

Sobre su labor en las tablas solamente dijo que "fue una actriz espectacular y tuvimos la suerte los 2 de trabajar juntos, así también decía ella, en Dinosaurios. Una obra de dos viejos muy linda y muy bella", recordó sobre esta obra dirigida por Claudio Martínez que falleció el 8 de junio.

"Ya hace poco partió el Claudio, también el Jorge (Sosa) y ahora la Gladys. Falto yo. Es una pena, una nostalgia muy grande. Estos últimos años no pudo trabajar y es una pena porque debería haberse ido sobre las tablas", dijo el Flaco que estará presente en la Enkosala Gladys Ravalle en donde la despedirán.