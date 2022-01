Murió Gladys Ravalle, histórica referente del arte mendocino

WhatsApp Image 2022-01-29 at 09.59.36.jpeg Ravalle junto a Cristóbal Arnold, que fue su pareja.

Fundó 14 salas teatrales, entre las que se destaca el teatro Quintanilla. Recibió la condecoración de Embajadora Cultural de Mendoza por parte del gobierno de Francisco Pérez y fue declarada Ciudadana Ilustre del departamento de Guaymallén.

"Cuando yo era chica, la gente pobre no iba al teatro porque no tenía plata para eso. Yo iba mucho al cine y en mi casa cuando jugaba todas los actrices las hacía yo. Mi madre me llevó a escondidas de mi papá a estudiar danza. Yo bailaba y estudiaba en la Escuela de Bellas Artes. Nunca estudié teatro, pero desde el primer día que me subí nunca más me bajé del escenario. Fui creciendo a los ponchazos", contó Gladys en una entrevista que le hizo Diario UNO.

En los últimos tiempos, la salud de la actriz venía fallando. Al iniciarse el 2022, sus allegados pidieron donantes de sangre para ella. Pero su cuadro se agravó hasta desembocar en la triste noticia.

Y como si fuera un signo, o un saludo final, la muerte de Ravalle se produjo en coincidencia con la Fiesta Provincial del Teatro, que se desarrolla entre el 25 y el 30 de enero.

Repercusiones

Al difundirse la novedad, referentes de la más diversa extracción lamentaron la pérdida. El gobernador Rodolfo Suarez la definió como "una persona con una alegría y humor únicos":

Entre los primeros también estuvo la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario:

Se sumaron la senadora justicialista Anabel Fernández Sagasti y el exministro Diego Gareca. Y la lista sigue:

