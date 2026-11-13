Tras un estreno aplaudido de pie, "María es Callas" vuelve con tres únicas funciones

La propuesta pone el foco en la mujer detrás de la figura pública.

La síntesis argumental describe: “En la intimidad de su salón parisino, María Callas se enfrenta a los recuerdos, los vínculos y las heridas que marcaron su vida. La relación con Aristóteles Onassis y el temor a perder su voz atraviesan un presente en el que su mundo interior cobra vida sobre el escenario. Entre conversaciones, evocaciones y música, la mujer que el público conoció como “La Divina” revela sus deseos, sus contradicciones y su fragilidad”.

La propuesta pone el foco en la mujer detrás de la figura pública. Sus afectos, sus pérdidas y su relación con la propia voz ofrecen una entrada emocional a su historia. El mundo de la ópera forma parte del relato, pero los conflictos que lo atraviesan permiten acercarse a la obra sin necesidad de conocer previamente la trayectoria de la artista.

El corazón de este reto actoral y musical late en la interpretación de la actriz y cantante mendocina Natalia Marquet, quien asume el rol protagónico de María Callas y se coloca al frente de un elenco local excepcional conformado por Belén Loüet, Andrea Fabiana Fara, Paola Falciani y Darío Di Laudo, quienes encarnan distintos personajes.

Una propuesta escénica con el sello de Gótico Teatro

“María es Callas” entrelaza magistralmente el teatro y la lírica, combinando composiciones originales de Rony Keselman con las arias más célebres del repertorio de la soprano, tales como “Un bel dì vedremo” y “Senza mamma”.

La escenografía, diseñada por el mendocino Rodolfo Zalazar, transporta al espectador al refinado e íntimo salón parisino de la artista, coronado por grandes ventanales abiertos hacia la ciudad. De manera vanguardista, la obra integra tecnología escénica de última generación, elementos físicos y recursos multimedia para crear un universo visual que se transforma con los recuerdos y las emociones de María. Las imágenes de París, las proyecciones, la iluminación y el vestuario se ponen al servicio de potenciar atmósferas de gran belleza e intensidad dramática, logrando una puesta cautivante y emotiva, donde cada transformación del escenario está al servicio de la historia.

Gótico Teatro es una compañía mendocina fundada en 1997 por el director Cristián Fionna Cassano y el escenógrafo Rodolfo Zalazar.

La visión maestra de Cristián Fionna Cassano

Detrás de cada detalle de esta maquinaria teatral se encuentra el director Cristián Fionna Cassano. El prestigioso realizador, quien fundó Gótico Teatro en 1997 junto a Zalazar, asume en esta oportunidad un rol integral: dirección general, puesta en escena, coreografías y el sofisticado diseño de vestuario. Con una vasta experiencia que transita la ópera, el teatro clásico y el musical, el artista logra coordinar un universo visual y sonoro impactante, demostrando el altísimo nivel de la producción teatral de Mendoza, donde cada luz, réplica de vestuario y movimiento escénico está rigurosamente al servicio del relato.

Tres únicas funciones en noviembre

El musical “María es Callas”, por Gótico Teatro, se presentará los viernes 6, 13 y 27 de noviembre de 2026, a las 21:30, en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza). Serán tres únicas nuevas funciones.

Las localidades para vivir esta experiencia escénica única ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital EntradaWeb. Sector A (filas 01 a 09): $30.000. Sector B (filas 10 a 18): $25.000. Sector C (ubicación lateral con vista parcial): $15.000.

Sobre Gótico Teatro

Gótico Teatro es una compañía mendocina fundada en 1997 por el director Cristián Fionna Cassano y el escenógrafo Rodolfo Zalazar. Su recorrido reúne producciones de ópera, teatro clásico, contemporáneo y musical, con títulos como “Suor Angelica”, “Gianni Schicchi”, Venecia y “El empresario teatral”. Su producción anterior, “Lluvia y arcoíris”, ya fue vista por más de 2.000 personas. Con casi tres décadas de trayectoria, la compañía continúa desarrollando espectáculos que combinan trabajo actoral, música y una cuidada puesta visual.

Sobre María Callas

Fue la soprano más influyente del siglo XX y una de las máximas leyendas de la historia de la ópera. Reconocida unánimemente como La Divina, transformó el género lírico al combinar una técnica vocal prodigiosa con una capacidad dramática y actoral sin precedentes, devolviendo el esplendor al repertorio del bel canto.

Nacida en los Estados Unidos en 1923 en el seno de una familia de inmigrantes griegos, se formó musicalmente en Atenas y alcanzó la consagración internacional en Italia a finales de la década de 1940. Su versatilidad le permitió abordar con la misma maestría los roles más exigentes de Verdi, Puccini, Bellini y Donizetti, brillando en los grandes templos líricos como La Scala de Milán y el Metropolitan Opera de Nueva York.

Su magnetismo trascendió los escenarios y la convirtió en un ícono cultural global de la alta sociedad. En el centro de esta vida pública marcada por excentricidades estuvo su intensa relación sentimental con el magnate naviero Aristóteles Onassis. Dueña de una fuerza expresiva única, Callas cambió para siempre la forma de interpretar la ópera y su legado sigue siendo la cumbre del arte lírico. Murió en París en 1977.

Ficha del evento:

Obra : María es Callas. Género: Teatro musical.

: María es Callas. Género: Teatro musical. Funciones : viernes 6, 13 y 27 de noviembre de 2026. Tres únicas funciones .

: viernes 6, 13 y 27 de noviembre de 2026. Tres únicas . Hora: 21:30.

21:30. Lugar: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza).

Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza). Localidades:

Sector A (fila 01 a 09): $30.000.

Sector B (fila 10 a 18): $25.000.

Sector C (ubicación lateral con vista parcial): $15.000.

Por EntradaWeb.

Ficha técnica y artística: