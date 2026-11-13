El Ciclo Piedranube continúa consolidándose en la agenda cultural de la provincia. El sábado 14 de noviembre, a partir de las 20.30, el escenario de Rollo Estudio (Godoy Cruz) será el punto de encuentro para una nueva sesión en vivo que tendrá como protagonistas a las Hermanas Trucco y al músico y productor mendocino Daniel Vinderman.
Ciclo Piedranube en Mendoza: las Hermanas Trucco y Daniel Vinderman se presentan en Godoy Cruz
El innovador formato de conciertos audiovisuales de Rollo Estudio tendrá su edición de noviembre con un cruce musical imperdible. Fecha, lugar y dónde conseguir las entradas
El universo patagónico y el sello local
El dúo integrado por Clara (Wen) y Sofía (Sof tot) Trucco, reconocidas por su trabajo de más de 15 años en el grupo FÉMINA, llegará para desplegar su fusión de sonidos latinoamericanos, rimas y matices electrónicos. Sus voces, entrelazadas desde la infancia, construyen una propuesta poética y envolvente que las ha llevado a recorrer escenarios de todo el mundo llevando la cultura argentina al plano internacional.
El crédito local será Daniel Vinderman, músico, productor y DJ con una vasta trayectoria. Con más de 10 discos editados en distintos proyectos y 4 álbumes como solista, Vinderman aportará su experiencia sonora en la que destaca su celebrada obra conceptual Alma Wasabi (cuyas voces fueron grabadas en La Diosa Salvaje, el mítico estudio de Luis Alberto Spinetta, junto a Víctor Silione). Además, el artista es reconocido por su trabajo actual en Puna, el dúo de electrónica orgánica que comparte junto al DJ Gato Ficcardi.
Qué es el Ciclo Piedranube
Más que un recital tradicional, Piedranube es una experiencia audiovisual inmersiva. Realizado en Rollo Estudio, el formato busca visibilizar a artistas de diversas trayectorias, fusionar nuevos sonidos y registrar de forma integral el encuentro en vivo con el público, acompañado siempre por el brindis de Bodega URQO.
Con la colaboración curatorial del actor y músico Nicolás Pauls, cada sesión es inmortalizada en video por la productora Zoicer y cuenta con la destacada operación sonora de Facundo y Víctor Silione. El material luego queda disponible en el canal de YouTube del ciclo, por donde ya pasaron este año figuras como Juan Farré, Arquero Mareador, Sol Lorenzo, La Contreras y Carolina de la Muela.
Ficha del show: Ciclo Piedranube V
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Fecha: Sábado 14 de noviembre.
Hora: 20.30.
Lugar: Rollo Estudio (Pasteur 177, Godoy Cruz).
Line up: Las Hermanas Trucco y Daniel Vinderman.
Entradas: Disponibles de forma online a través de Entradaweb.
En pocas palabras
- Ciclo Piedranube: el sábado 14 de noviembre se presenta un cruce musical en Rollo Estudio.
- Artistas: las Hermanas Trucco y Daniel Vinderman actuarán en el evento.
- Experiencia: el ciclo ofrece una experiencia audiovisual inmersiva con artistas de diversas trayectorias.