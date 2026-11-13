Ciclo Piedranube en Mendoza: las Hermanas Trucco y Daniel Vinderman se presentan en Godoy Cruz

El universo patagónico y el sello local

El dúo integrado por Clara (Wen) y Sofía (Sof tot) Trucco, reconocidas por su trabajo de más de 15 años en el grupo FÉMINA, llegará para desplegar su fusión de sonidos latinoamericanos, rimas y matices electrónicos. Sus voces, entrelazadas desde la infancia, construyen una propuesta poética y envolvente que las ha llevado a recorrer escenarios de todo el mundo llevando la cultura argentina al plano internacional.

El crédito local será Daniel Vinderman, músico, productor y DJ con una vasta trayectoria. Con más de 10 discos editados en distintos proyectos y 4 álbumes como solista, Vinderman aportará su experiencia sonora en la que destaca su celebrada obra conceptual Alma Wasabi (cuyas voces fueron grabadas en La Diosa Salvaje, el mítico estudio de Luis Alberto Spinetta, junto a Víctor Silione). Además, el artista es reconocido por su trabajo actual en Puna, el dúo de electrónica orgánica que comparte junto al DJ Gato Ficcardi.