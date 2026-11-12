La muerte de Marcos Camino: la dolorosa interna familiar que salió a la luz

En aquel testimonio, Silvina había expresado el dolor que le provocaba esta situación, acentuado porque la menor jamás pudo construir un lazo afectivo con su abuelo, al punto de no reconocerlo como tal ni mostrar interés en él.

Por su parte, el comunicador señaló que, tras el deceso, intentó retomar el contacto con las familiares del acordeonista, aunque por el momento prefirieron el silencio y optaron por no realizar declaraciones públicas debido a la sensibilidad del momento.

El periodista mencionó que en la región de Santa Fe la interna familiar generaba cuestionamientos hacia la figura personal del artista. En sus declaraciones previas, Silvina había reflexionado con crudeza sobre el rol de su padre tras conformar una nueva pareja y dejar atrás su núcleo familiar anterior, manifestando que jamás estuvo dispuesta a mendigar afecto ni a perseguir vínculos obligados.

Lejos de mantenerse neutral en los conflictos del entorno del grupo musical, la mujer también había respaldado públicamente al histórico cantante Cacho Deicas durante las tensiones internas que sacudieron a la banda, e incluso se había comunicado con allegados para interiorizarse sobre su estado de salud.

De este modo, la partida de uno de los máximos exponentes de la música tropical argentina no solo deja un legado artístico imborrable, sino que también revive las complejas aristas humanas e íntimas de una historia familiar marcada por el silencio, la distancia y heridas que el tiempo no logró sanar.