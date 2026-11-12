La muerte de Marcos Camino, histórico referente y fundador de Los Palmeras, no solo enlutó al mundo de la cumbia santafesina, sino que también volvió a colocar en el centro de la escena un profundo conflicto familiar que permanecía lejos de la exposición pública.
La muerte de Marcos Camino: la dolorosa interna familiar que salió a la luz
Tras el fallecimiento de Marcos Camino, la dolorosa interna familiar con su hija Silvina y su nieta Constanza se convirtió en el centro de atención mediática
Tras su fallecimiento y posterior despedida en el velatorio, el distanciamiento que el músico mantenía desde hacía años con su hija Silvina y su nieta Constanza resurgió con fuerza en los medios de comunicación.
El tema fue retomado por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien recordó una entrevista realizada el año pasado donde la mujer reveló que la ruptura del vínculo fue una decisión unilateral de su padre.
En aquel testimonio, Silvina había expresado el dolor que le provocaba esta situación, acentuado porque la menor jamás pudo construir un lazo afectivo con su abuelo, al punto de no reconocerlo como tal ni mostrar interés en él.
Por su parte, el comunicador señaló que, tras el deceso, intentó retomar el contacto con las familiares del acordeonista, aunque por el momento prefirieron el silencio y optaron por no realizar declaraciones públicas debido a la sensibilidad del momento.
El periodista mencionó que en la región de Santa Fe la interna familiar generaba cuestionamientos hacia la figura personal del artista. En sus declaraciones previas, Silvina había reflexionado con crudeza sobre el rol de su padre tras conformar una nueva pareja y dejar atrás su núcleo familiar anterior, manifestando que jamás estuvo dispuesta a mendigar afecto ni a perseguir vínculos obligados.
Lejos de mantenerse neutral en los conflictos del entorno del grupo musical, la mujer también había respaldado públicamente al histórico cantante Cacho Deicas durante las tensiones internas que sacudieron a la banda, e incluso se había comunicado con allegados para interiorizarse sobre su estado de salud.
De este modo, la partida de uno de los máximos exponentes de la música tropical argentina no solo deja un legado artístico imborrable, sino que también revive las complejas aristas humanas e íntimas de una historia familiar marcada por el silencio, la distancia y heridas que el tiempo no logró sanar.
En pocas palabras
- Muerte de Marcos Camino: el fallecimiento del fundador de Los Palmeras reavivó un conflicto familiar.
- Interna familiar: el distanciamiento con su hija Silvina y nieta Constanza salió a la luz mediática.
- Silencio familiar: tras el deceso, la familia prefirió no hacer declaraciones públicas por respeto.