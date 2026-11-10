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"Yo soy Sabalero"

La emotiva despedida de Colón a Marcos Camino y el recuerdo de la histórica final de la Sudamericana

Colón despidió en sus redes al histórico acordeonista y apasionado hincha sabalero; el recuerdo del show que conmovió a todo el continente en Asunción

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los Palmeras tuvieron una presentación histórica en la final de la Copa Sudamericana en 2019.

Los Palmeras tuvieron una presentación histórica en la final de la Copa Sudamericana en 2019.

El luto invadió al fútbol argentino y a la música popular con la noticia del fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años en su estudio de grabación de Santa Fe. Fundador, acordeonista y referente de Los Palmeras, el artista se transformó en uno de los embajadores más fervientes de la pasión por el Club Atlético Colón.

Apenas confirmada la dolorosa pérdida, la entidad del barrio Centenario le rindió tributo de forma inmediata a quien fuera su hincha más representativo sobre los escenarios. El lazo entre el músico y la institución rojinegra no solo acompañó a generaciones enteras de simpatizantes durante más de medio siglo, sino que protagonizó una de las páginas más emotivas que recuerde el fútbol en la final de la Copa Sudamericana.

Marcos Camino era hincha fan&aacute;tico de Col&oacute;n.

Marcos Camino era hincha fanático de Colón.

El mensaje oficial de Colón y la imborrable gesta musical de Los Palmeras

A través de sus canales oficiales, Colón exteriorizó su consternación ante la partida de una figura entrañable para toda la comunidad sabalera. El club acompañó su despedida con una imagen en blanco y negro del músico, con el acordeón en el pecho y la inscripción "1950-2026".

"El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero", expresó la institución santafesina en su comunicado.

En la misma publicación, la dirigencia completó el sentido homenaje: "Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

Aquellas palabras institucionales reflejan un vínculo forjado a lo largo de más de cincuenta años de trayectoria ininterrumpida. Al frente del conjunto de música tropical más convocante del país, Camino llevó con orgullo la insignia roja y negra en cada una de sus apariciones públicas.

Su pertenencia al club nunca fue una mera simpatía deportiva, sino una manifestación de identidad que supo trasladar al cancionero popular y al folklore de las tribunas.

Lionel Messi es fan&aacute;tico de Los Palmeras.

Lionel Messi es fanático de Los Palmeras.

Los Palmeras le dieron cumbia a la histórica final de Colón por la Copa Sudamericana

El punto culminante de esa comunión artística y deportiva tuvo lugar el 9 de noviembre de 2019, hace 7 años, durante la antesala de la gran final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

En aquella tarde lluviosa en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, Los Palmeras montaron un espectáculo sin precedentes sobre el césped. La interpretación de éxitos inoxidables como Soy Sabalero y Bombón asesino desató una conmoción colectiva ante la multitud que colmó las tribunas, ofreciendo una escena de fiesta y lágrimas que dio la vuelta al mundo.

A pesar de que el desenlace deportivo concluyó con una dolorosa caída por 3 a 1 frente a la escuadra ecuatoriana, el impacto cultural de aquella jornada redefinió para siempre los espectáculos previos de las definiciones internacionales.

El sonido del acordeón de Marcos Camino quedó inmortalizado como el himno eterno de la hinchada colonista y como una de las postales más emblemáticas de la historia del certamen continental.

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