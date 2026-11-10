La emotiva despedida de Colón a Marcos Camino y el recuerdo de la histórica final de la Sudamericana

"El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero", expresó la institución santafesina en su comunicado.

El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero.Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. https://t.co/3BbOiWbeqr — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 10, 2026

En la misma publicación, la dirigencia completó el sentido homenaje: "Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

Aquellas palabras institucionales reflejan un vínculo forjado a lo largo de más de cincuenta años de trayectoria ininterrumpida. Al frente del conjunto de música tropical más convocante del país, Camino llevó con orgullo la insignia roja y negra en cada una de sus apariciones públicas.

Su pertenencia al club nunca fue una mera simpatía deportiva, sino una manifestación de identidad que supo trasladar al cancionero popular y al folklore de las tribunas.

Lionel Messi es fanático de Los Palmeras.

Los Palmeras le dieron cumbia a la histórica final de Colón por la Copa Sudamericana

El punto culminante de esa comunión artística y deportiva tuvo lugar el 9 de noviembre de 2019, hace 7 años, durante la antesala de la gran final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

En aquella tarde lluviosa en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, Los Palmeras montaron un espectáculo sin precedentes sobre el césped. La interpretación de éxitos inoxidables como Soy Sabalero y Bombón asesino desató una conmoción colectiva ante la multitud que colmó las tribunas, ofreciendo una escena de fiesta y lágrimas que dio la vuelta al mundo.

A pesar de que el desenlace deportivo concluyó con una dolorosa caída por 3 a 1 frente a la escuadra ecuatoriana, el impacto cultural de aquella jornada redefinió para siempre los espectáculos previos de las definiciones internacionales.

El sonido del acordeón de Marcos Camino quedó inmortalizado como el himno eterno de la hinchada colonista y como una de las postales más emblemáticas de la historia del certamen continental.