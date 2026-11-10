Guaymallén aprobó un Paseo de los Poetas con versos y audios en la Plaza de las Artes y las Flores de Bermejo

La Dirección de Cultura elegirá a los autores y los poemas. La selección deberá incluir a escritores mendocinos, con especial atención a quienes nacieron o se radicaron en Guaymallén. Los gastos se imputarán a las partidas de Cultura o a las que determine el Ejecutivo municipal. La ordenanza no fija un monto ni una fecha de apertura.

Cuándo se hará la Semana de la Poesía en Guaymallén

La ordenanza establece dos fechas posibles para la celebración anual: la semana que incluya el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, o la que incluya el 21 de abril, aniversario del nacimiento de Armando Tejada Gómez. El poeta y letrista nació en Guaymallén en 1929 y fue uno de los fundadores del Movimiento del Nuevo Cancionero.

Armando Tejada Gómez.

A diferencia del paseo, que tendrá su sede en Bermejo, la Semana de la Poesía se desplegará en distintos distritos. El Ejecutivo municipal organizará recitales de poesía, concursos literarios, talleres y ferias de libros.