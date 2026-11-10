La Plaza de las Artes y las Flores de Bermejo es el lugar que eligió Guaymallén para su Paseo de los Poetas. El proyecto prevé un recorrido a pie con fragmentos de poemas y biografías breves. Los visitantes también podrán escanear códigos QR con el celular para acceder a audiolibros y lecturas de poemas.
Guaymallén aprobó un Paseo de los Poetas con versos y audios en la Plaza de las Artes y las Flores de Bermejo
El programa Guaymallén en Versos también instituye una Semana de la Poesía con talleres, recitales y ferias de libros en distintos distritos
El Concejo Deliberante aprobó la iniciativa el 8 de octubre a partir de una propuesta de la concejala Adriana Tixeira, de Cambia Mendoza. La Ordenanza 10.417, publicada el 10 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza, crea el programa Guaymallén en Versos para difundir la poesía en el espacio público y fomentar la lectura y la escritura creativa.
Cómo será el Paseo de los Poetas en Bermejo
El circuito se proyecta en la plaza de Mathus Hoyos 3175, según la ubicación publicada por el municipio. La ordenanza prevé instalar placas, monolitos o tótems con los textos. Los códigos QR llevarán a un portal municipal con audios e información sobre las obras.
La Dirección de Cultura elegirá a los autores y los poemas. La selección deberá incluir a escritores mendocinos, con especial atención a quienes nacieron o se radicaron en Guaymallén. Los gastos se imputarán a las partidas de Cultura o a las que determine el Ejecutivo municipal. La ordenanza no fija un monto ni una fecha de apertura.
Cuándo se hará la Semana de la Poesía en Guaymallén
La ordenanza establece dos fechas posibles para la celebración anual: la semana que incluya el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, o la que incluya el 21 de abril, aniversario del nacimiento de Armando Tejada Gómez. El poeta y letrista nació en Guaymallén en 1929 y fue uno de los fundadores del Movimiento del Nuevo Cancionero.
A diferencia del paseo, que tendrá su sede en Bermejo, la Semana de la Poesía se desplegará en distintos distritos. El Ejecutivo municipal organizará recitales de poesía, concursos literarios, talleres y ferias de libros.
En pocas palabras
- Paseo de los Poetas: El Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó un circuito con versos y audios en la Plaza de las Artes y las Flores de Bermejo.
- Programa Guaymallén en Versos: La iniciativa fomenta la difusión de la poesía en el espacio público mediante placas y códigos QR con lecturas.
- Semana de la Poesía: Se organizarán talleres, recitales y ferias de libros en distintos distritos, en fechas cercanas al Día Mundial de la Poesía o al aniversario de Armando Tejada Gómez.