Buscan 2 trabajadores para cuidar a 750 loros en medio del desierto: ofrecen casa gratis y sueldo

La oferta de trabajo contempla dos puestos a jornada completa, de 40 horas semanales, con un salario de entre 15,15 y 15,75 dólares por hora. La organización busca principalmente a una pareja que pueda ocupar conjuntamente la vivienda, aunque también acepta solicitudes individuales si quedan vacantes.

Para optar al puesto se necesita tener estudios de secundaria, carné de conducir y vehículo propio. La experiencia con aves es valorada, pero no es imprescindible. Además, los candidatos seleccionados deben pasar al menos cuatro días como voluntarios en el refugio durante el proceso de selección.

Un trabajo que va mucho más allá de alimentar a los animales

La rutina diaria incluye preparar las dietas de las aves, limpiar sus recintos, vigilar su estado de salud y administrar medicamentos cuando sea necesario. También deben organizar actividades para estimular a los loros y mantener los terrenos del santuario.

Aunque la posibilidad de vivir rodeado de animales puede resultar atractiva, el propio refugio advierte de que es un trabajo físico. Los empleados deben soportar temperaturas extremas, polvo, ruido constante y tareas que requieren levantar peso y permanecer muchas horas de pie.

El objetivo de The Oasis Sanctuary, fundado en 1997, es ofrecer una vida permanente a aves que han sufrido abandono, maltrato o desplazamientos. No las vende ni las entrega en adopción, se compromete a cuidarlas durante toda su vida.