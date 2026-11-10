Buscan 2 trabajadores para cuidar a 750 loros en medio del desierto: ofrecen casa gratis y sueldo

Trabajar rodeado de cientos de loros, vivir en una zona aislada del desierto y no tener que pagar alquiler. Esa es la propuesta de un santuario de animales de Arizona, en Estados Unidos, que busca incorporar trabajadores para atender a más de 750 aves rescatadas. La oferta incluye un salario por hora, una jornada completa y alojamiento gratuito dentro de las instalaciones.
La convocatoria pertenece a The Oasis Sanctuary, un refugio situado en Cascabel, en el sureste de Arizona, que se dedica a proporcionar un hogar permanente a loros que ya no pueden vivir con sus antiguos propietarios o necesitan cuidados especializados. La propuesta puede parecer un trabajo soñado para quienes disfrutan del contacto con los animales.
Un refugio en medio del desierto que ofrece casa y servicios gratuitos
El santuario ocupa unas 72 hectáreas en Cascabel, una zona rural del sureste de Arizona. Está alejado de los núcleos urbanos y los servicios más cercanos se encuentran a unos 40 kilómetros, en la localidad de Benson. Por ese motivo, la organización ofrece una vivienda privada dentro de sus instalaciones, además de cubrir gastos básicos como electricidad, gas, agua y recogida de residuos.
La oferta de trabajo contempla dos puestos a jornada completa, de 40 horas semanales, con un salario de entre 15,15 y 15,75 dólares por hora. La organización busca principalmente a una pareja que pueda ocupar conjuntamente la vivienda, aunque también acepta solicitudes individuales si quedan vacantes.
Para optar al puesto se necesita tener estudios de secundaria, carné de conducir y vehículo propio. La experiencia con aves es valorada, pero no es imprescindible. Además, los candidatos seleccionados deben pasar al menos cuatro días como voluntarios en el refugio durante el proceso de selección.
Un trabajo que va mucho más allá de alimentar a los animales
La rutina diaria incluye preparar las dietas de las aves, limpiar sus recintos, vigilar su estado de salud y administrar medicamentos cuando sea necesario. También deben organizar actividades para estimular a los loros y mantener los terrenos del santuario.
Aunque la posibilidad de vivir rodeado de animales puede resultar atractiva, el propio refugio advierte de que es un trabajo físico. Los empleados deben soportar temperaturas extremas, polvo, ruido constante y tareas que requieren levantar peso y permanecer muchas horas de pie.
El objetivo de The Oasis Sanctuary, fundado en 1997, es ofrecer una vida permanente a aves que han sufrido abandono, maltrato o desplazamientos. No las vende ni las entrega en adopción, se compromete a cuidarlas durante toda su vida.
En pocas palabras
- Buscan trabajadores: Un santuario de Arizona convoca para atender a más de 750 aves rescatadas.
- Ofrecen vivienda: El puesto incluye alojamiento gratuito en una zona aislada del desierto y salario por hora.
- Condiciones: El trabajo implica soportar temperaturas extremas, polvo, ruido constante y tareas físicas.