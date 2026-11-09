En 2004 comenzaron a enterrar neumáticos en el desierto: hoy buscan desenterrar más de 40 millones de unidades

Los episodios encendieron las alarmas por sus posibles efectos sobre el medioambiente y la salud de las poblaciones cercanas. Aquello que durante décadas había permanecido enterrado se convirtió en una amenaza imposible de ignorar. En 2021, Kuwait puso en marcha una operación para retirar los neumáticos acumulados y darles un nuevo destino. La intervención incluyó el traslado de los residuos desde Sulaibiya hasta Al Salmi, una zona donde comenzaron a desarrollarse instalaciones especializadas para su tratamiento.

De los vertederos a las plantas de reciclaje

La magnitud del operativo fue considerable, se prolongó durante aproximadamente cinco meses y necesitó unos 44.000 viajes de camiones para movilizar los neumáticos. El siguiente paso consistió en transformar basura en nuevos productos.

Para ello, el Gobierno habilitó la participación de empresas privadas mediante licencias para construir centros de reciclaje. Allí, los neumáticos pueden triturarse y convertirse en pavimentos de caucho, mientras que otros procesos, como la pirólisis, permiten obtener combustibles y materias primas aprovechables por la industria.

El cambio también tiene una dimensión económica. Un estudio académico publicado en 2014 calculó que la falta de una estrategia adecuada de reciclaje suponía para Kuwait pérdidas cercanas a los 130 millones de dólares anuales. La investigación estimaba, además, que alrededor del 76 % de sus residuos tenía potencial para ser reciclado.

Así, el país comenzó a transformar un enorme pasivo ambiental en una oportunidad industrial. Sin embargo, los desafíos continúan, la falta de regulaciones suficientes y la necesidad de ampliar la infraestructura de tratamiento siguen condicionando el desarrollo de una gestión de residuos más sostenible.