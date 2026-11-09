Por las obras en el Acceso Este, cortan el carril hacia Ciudad y hay desvíos

Foto: Municipalidad de Guaymallén

Alternativas al Acceso Este para llegar a Ciudad de Mendoza

Ante las restricciones, Guaymallén recomendó evitar el sector intervenido y utilizar otros recorridos para llegar a la Capital.

Entre las alternativas habilitadas se encuentran:

Por calle Tirasso: salir del Acceso Este en esa calle y avanzar hacia el norte hasta Bandera de los Andes o Godoy Cruz para retomar hacia Ciudad de Mendoza.

Por calle Elpidio González: salir por Tirasso, cruzar el puente sobre el Acceso Este hacia el sur y continuar hacia el oeste por Elpidio González.

Por calle 9 de Julio e Higuerita: abandonar el Acceso Este por esa zona y continuar hacia el oeste por Bandera de los Andes, Pedro del Castillo o Godoy Cruz.

Un operativo con 30 inspectores de Tránsito de Guaymallén

Para ordenar la circulación, Guaymallén desplegó un operativo especial con 30 inspectores destinados al control y la regulación del tránsito.

Los agentes trabajan en puntos estratégicos, entre ellos las intersecciones de calles Urquiza y Bandera de los Andes, Ascasubi y Bandera de los Andes, Urquiza y 25 de Mayo, Holmberg y 25 de Mayo y el Puente de Arenales.

El dispositivo incluye personal a pie, móviles de Tránsito, grupos de biciclos y motoristas que recorrerán distintos sectores para detectar demoras y responder ante posibles complicaciones.

Además, los inspectores trabajan en coordinación con los banderilleros de la empresa encargada de la obra para orientar a los conductores y facilitar los desvíos.

Las obras en el Acceso Este comenzarán ahora en las inmediaciones de calle Urquiza, de Guaymallén.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Guaymallén solicitó circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de Tránsito.

También recomendaron anticipar los posibles retrasos y utilizar vías alternativas, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

El cronograma de los trabajos estará sujeto a las condiciones meteorológicas. En caso de lluvias o humedad que impidan realizar las tareas de manera segura, las intervenciones podrán reprogramarse.

Los cortes y desvíos en dicho tramo del Acceso Este serán temporales y se mantendrán mientras avancen los trabajos previstos en el sector.