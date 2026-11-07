Una camioneta chocó y quedó debajo de un camión en el Acceso Este

El siniestro ocurrió alrededor de las 8, en un sector donde se realizan obras y la circulación tiene una particularidad y es que aunque se trata de una doble vía, en ese tramo el tránsito circula en ambos sentidos por el carril norte.

Cómo fue el choque y qué pasó con los conductores

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta Toyota Hilux sufrió lesiones, aunque se encontraba consciente. El dato no es menor cuando se observa el estado en el que quedó el vehículo que conducía.