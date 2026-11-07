Una camioneta Toyota Hilux chocó contra la parte trasera de un camión Iveco este sábado por la mañana en el Acceso Este, a la altura de calle Las Margaritas. El conductor de la camioneta se habría quedado dormido mientras manejaba y terminó impactando contra el vehículo de carga.
Una camioneta chocó y quedó debajo de un camión en el Acceso Este
El conductor de la camioneta podría haberse quedado dormido. Sufrió lesiones pero estaba consciente tras el accidente. El camionero no tuvo heridas
El siniestro ocurrió alrededor de las 8, en un sector donde se realizan obras y la circulación tiene una particularidad y es que aunque se trata de una doble vía, en ese tramo el tránsito circula en ambos sentidos por el carril norte.
Cómo fue el choque y qué pasó con los conductores
Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta Toyota Hilux sufrió lesiones, aunque se encontraba consciente. El dato no es menor cuando se observa el estado en el que quedó el vehículo que conducía.
En tanto, el chofer del camión Iveco, que transportaba una carga de cubiertas, está fuera de peligro, y no tuvo lesiones que motivaran una internación.
Una zona de circulación complicada por las obras
El accidente ocurrió en un tramo del Acceso Este donde los trabajos viales modificaron la circulación habitual. Allí, los vehículos deben compartir el carril norte para desplazarse en ambos sentidos, una situación que exige mayor atención al volante.
Por eso, quienes transiten por la zona deben respetar la señalización de obra, reducir la velocidad y prestar atención a las condiciones de circulación.
En pocas palabras
- Accidente vial: una camioneta colisionó contra la parte trasera de un camión en el Acceso Este.
- Consecuencias: el conductor de la camioneta sufrió lesiones, mientras que el camionero resultó ileso.
- Causa probable: se presume que el conductor de la camioneta se quedó dormido al volante.