Manejaba en zigzag por el parque San Martín y confirmaron que estaba borracho

Alcoholemia positiva en el parque San Martín

Cuando los efectivos se acercaron al auto lo primero que sintieron fue un fuerte olor a alcohol que emanaba el conductor.

Sin demorar mucho pidieron el apoyo de personal de Tránsito de la Municipalidad de Capital, quienes llegaron en pocos minutos para realizar el test de alcoholemia.

El hombre de 48 años sopló donde le indicaron y el resultado confirmó las sospechas de todos. Tenía 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, casi 3 veces más que lo permitido para conductores particulares.