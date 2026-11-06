Un conductor de 48 años fue sorprendido por la Policía cuando manejaba en zig zag por el parque General San Martín, en Capital. El test de alcoholemia confirmó que estaba borracho y que tenía casi 3 veces más que los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza.
Manejaba en zigzag por el parque San Martín y confirmaron que estaba borracho
Un hombre de 48 años fue parado por la Policía cuando circulaba en un Ford EcoSport. Confirmaron que tenía 1,83 gramos de alcohol en sangre
El procedimiento ocurrió pasadas las 3 de este viernes en el cruce de las calles Giacchino y Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza.
Policías que realizaba tareas preventivas en el parque vio el momento en que un hombre al mando de un Ford EcoSport circulaba de manera peligrosa y detuvieron su marcha para averiguar qué pasaba.
Alcoholemia positiva en el parque San Martín
Cuando los efectivos se acercaron al auto lo primero que sintieron fue un fuerte olor a alcohol que emanaba el conductor.
Sin demorar mucho pidieron el apoyo de personal de Tránsito de la Municipalidad de Capital, quienes llegaron en pocos minutos para realizar el test de alcoholemia.
El hombre de 48 años sopló donde le indicaron y el resultado confirmó las sospechas de todos. Tenía 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, casi 3 veces más que lo permitido para conductores particulares.
En pocas palabras
- Alcoholemia positiva: un conductor de 48 años fue sorprendido manejando en zig zag por el parque San Martín.
- Controles policiales: el test de alcoholemia arrojó 1,83 gramos de alcohol en sangre, casi 3 veces lo permitido.
- Procedimiento: el hecho ocurrió en la Ciudad de Mendoza tras una maniobra peligrosa del conductor.