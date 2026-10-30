Un joven de 18 años manejaba borracho y chocó contra un poste en Luján

El conductor borracho tiene 18 años y pese al accidente resultó ileso. Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

El conductor borracho resultó ileso

Tras el accidente, personal de la Policía Vial y Tránsito de Lujan trabajaron en el lugar y le hicieron el test de alcoholemia al joven de 18 años, luego de asegurarse que estaba en buenas condiciones físicas tras el impacto.

El resultado fue de 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido para conducir en Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre para conductores particulares y cero para profesionales.