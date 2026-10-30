Un joven de 18 años protagonizó un accidente en Luján durante la madrugada de este viernes y la Policía confirmó que estaba borracho tras realizarle el test de alcoholemia. El conductor de un Ford Fiesta tenía 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre.
Un joven de 18 años manejaba borracho y chocó contra un poste en Luján
El conductor de un Ford Fiesta tenía 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre. El accidente ocurrió en el Acceso Sur y calle Aráoz, en Luján
El accidente ocurrió cerca de las 5.50 de este viernes cuando el conductor de 18 años circulaba por el Acceso Sur hacia el sur e intentó tomar calle Aráoz, en Luján.
Según la información policial, primero chocó contra un poste, dio giros, derribó otro poste y terminó sobre las rejas de un salón de fiestas.
El conductor borracho resultó ileso
Tras el accidente, personal de la Policía Vial y Tránsito de Lujan trabajaron en el lugar y le hicieron el test de alcoholemia al joven de 18 años, luego de asegurarse que estaba en buenas condiciones físicas tras el impacto.
El resultado fue de 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido para conducir en Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre para conductores particulares y cero para profesionales.
En pocas palabras
- Joven de 18 años: protagonizó un accidente en Luján y dio positivo en alcoholemia.
- Alcoholemia positiva: se le detectaron 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Incidente vial: chocó contra postes y terminó sobre rejas en el Acceso Sur y Aráoz.