Quién es la mujer de 25 años que fue hallada muerta: la tragedia desgarradora junto a su pequeña hija

Tragedia: el hallazgo en el departamento

Ambas tenían programada su estadía en un departamento de alquiler temporario. Al vencerse el plazo de la reserva, la encargada del servicio de limpieza ingresó a la propiedad y se topó con el dramático cuadro: la mujer yacía sin signos vitales en la habitación, mientras la pequeña permanecía junto a ella.

La trabajadora dio aviso urgente a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales. Al constatar el fallecimiento y retirar el cuerpo, se confirmó que la niña se encontraba ilesa y en buen estado de salud, quedando de forma preventiva bajo el resguardo y la asistencia de los servicios sociales de la zona.

Tragedia en vacaciones: qué se sabe sobre la causa de su muerte

Las primeras actuaciones e informaciones de las autoridades locales indicaron que en el lugar no se registraron indicios de violencia ni la participación de terceras personas que sugieran un hecho delictivo.

La principal hipótesis preliminar apunta a que King habría sufrido un paro cardíaco repentino. De todos modos, los investigadores aguardan las conclusiones definitivas de los estudios toxicológicos y de la autopsia de rigor para establecer de manera oficial qué provocó el deceso.

Campaña solidaria para repatriar sus restos

Tras confirmarse la noticia, el círculo íntimo de Ferne inició una movilización para reunir los fondos necesarios que permitan trasladar su cuerpo desde Albania hacia el Reino Unido.