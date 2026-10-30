El caso de Ferne King, una mujer británica de 25 años oriunda de Escocia, causó una profunda conmoción internacional tras conocerse la dramática tragedia de su viaje de vacaciones, que terminó de la peor manera y provocó un dolor muy grande.
Quién es la mujer de 25 años que fue hallada muerta: la tragedia desgarradora junto a su pequeña hija
La escalofriante tragedia ocurrió al finalizar las vacaciones de una mujer y su hija. Una historia desgarradora que conmueve mucho
La mujer fue encontrada sin vida sobre la cama del alojamiento donde se hospedaba, con su pequeña hija de apenas dos años a su lado.
Ferne había llegado a principios de octubre a la ciudad costera de Durrës, situada a orillas del mar Adriático, en Albania, con el plan de disfrutar de unos días de descanso junto a su pequeña, Sihana. El viaje familiar transcurría dentro de los plazos habituales, pero la tragedia se desató en la jornada prevista para su salida.
Tragedia: el hallazgo en el departamento
Ambas tenían programada su estadía en un departamento de alquiler temporario. Al vencerse el plazo de la reserva, la encargada del servicio de limpieza ingresó a la propiedad y se topó con el dramático cuadro: la mujer yacía sin signos vitales en la habitación, mientras la pequeña permanecía junto a ella.
La trabajadora dio aviso urgente a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales. Al constatar el fallecimiento y retirar el cuerpo, se confirmó que la niña se encontraba ilesa y en buen estado de salud, quedando de forma preventiva bajo el resguardo y la asistencia de los servicios sociales de la zona.
Tragedia en vacaciones: qué se sabe sobre la causa de su muerte
Las primeras actuaciones e informaciones de las autoridades locales indicaron que en el lugar no se registraron indicios de violencia ni la participación de terceras personas que sugieran un hecho delictivo.
La principal hipótesis preliminar apunta a que King habría sufrido un paro cardíaco repentino. De todos modos, los investigadores aguardan las conclusiones definitivas de los estudios toxicológicos y de la autopsia de rigor para establecer de manera oficial qué provocó el deceso.
Campaña solidaria para repatriar sus restos
Tras confirmarse la noticia, el círculo íntimo de Ferne inició una movilización para reunir los fondos necesarios que permitan trasladar su cuerpo desde Albania hacia el Reino Unido.
En pocas palabras
- Tragedia: Una mujer de 25 años fue hallada muerta en Albania junto a su hija de 2 años.
- Hallazgo: La encargada de limpieza encontró el cuerpo en el departamento de alquiler temporario.
- Causa: Se investiga un posible paro cardíaco, a la espera de resultados toxicológicos y autopsia.