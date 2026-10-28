Video: la reacción de la gente luego de la tragedia donde una niña de 2 años murió en el centro de Mendoza

El comunicado de City Bus Mendoza

Tras el accidente, Condominios SA y Otros UTE, la firma concesionaria del servicio turístico City Bus, difundió un comunicado oficial donde expresó sus condolencias a la familia y detalló el estado administrativo del micro y la situación de la chofer:

"Condominios SA y Otros UTE, empresa operadora de City Bus Mendoza, expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una niña en el siniestro vial ocurrido en la tarde de este martes en la intersección de avenida San Martín y calle Buenos Aires, de la Ciudad de Mendoza, en el que se vio involucrada una de nuestras unidades.

Acompañamos con respeto y solidaridad a toda su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.

Desde el primer momento de ocurrido el incidente vial, la empresa se puso a disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación que explique las causas del siniestro.

La conductora de la unidad ha realizado los cursos de inducción y capacitación propios del servicio que brindamos en la ciudad, y desde su ingreso no presenta sanciones disciplinarias en su legajo. Como parte de los procedimientos de rigor, el control de alcoholemia que se le realizó tras el hecho arrojó resultado negativo. Asimismo, el colectivo cuenta con toda la documentación habilitante vigente, incluida su Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Las circunstancias y la mecánica del siniestro son materia de investigación.

Durante los 13 años de operación de City Bus por las calles de Mendoza, no registramos ningún incidente vial que incluyera lesiones a personas, y mucho menos un siniestro como el ocurrido este día. La empresa está a disposición de los familiares y, por el marco de respeto que esta situación requiere, mantendremos una comunicación responsable, basada en información suministrada por fuentes oficiales.

Reiteramos nuestras condolencias y nuestro profundo pesar ante esta irreparable pérdida.

Condominios SA y Otros UTE – Operadora de City Bus Mendoza".

Cómo se desencadenó la tragedia

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales y judiciales, el micro circulaba por calle Buenos Aires y, al doblar para incorporarse a San Martín hacia el Sur, la conductora del micro divisó a la niña cruzando la senda peatonal.

En un intento por esquivarla, realizó una maniobra brusca que terminó impactando a la menor y a su abuela, colisionando además contra un auto Citroën que se encontraba estacionado.

La fiscalía interviniente continúa con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para establecer cómo sucedió el accidente.