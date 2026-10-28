Tragedia en España: un terrible accidente entre dos trenes deja decenas de muertos y heridos

Este miércoles, a las 8:54 horas, una línea de tren que conecta Madrid con Andalucía en España chocó y el accidente se convirtió en el escenario de una grave tragedia ferroviaria. Al menos más de 40 personas han muerto y hay varios heridos.
Uno de los trenes es de la compañía Iryo que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, y el otro era AVE de Renfe que había partido desde Sevilla hacia la capital a las 7:54 horas.
Tragedia en España: un accidente fatal dejó muertos y heridos
Un grave accidente ferroviario de alta velocidad se produjo esta mañana a las 8:54 horas en la provincia de Toledo, en España. El siniestro fue por una colisión entre dos trenes que circulaban por la línea que conecta Madrid y Sevilla. El choque tuvo lugar a la altura de la estación de Urda, específicamente en el punto kilométrico 118 situado entre Los Yébenes y Urda.
A causa de la fuerza del choque, dos vagones del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén y el saldo de la tragedia es devastador: las víctimas fatales rondan hasta ahora entre 39 y 46 fallecidos, además de que hay muchas personas heridas y atrapadas entre los restos.
Cómo fue el choque
Se cree que el origen de la tragedia se debe a un posible error humano. Según fuentes del Ministerio de Transportes, un operario de la empresa pública que realizaba labores en una avería del sistema principal de señalización no habría alertado a tiempo al tren AVE sobre la cercanía del convoy Iryo.
Ante la gravedad del accidente, las autoridades activaron el plan de emergencias y en el lugar se desplegó un operativo con bomberos, ambulancias móviles, tres helicópteros sanitarios, personal de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias, además de recibir refuerzos sanitarios e infraestructuras de apoyo desde Andalucía y la Comunidad de Madrid.
También debido a la gravedad del incidente, se suspendió totalmente la circulación de las líneas de trenes afectadas de manera indefinida.
En pocas palabras
- Tragedia en España: un choque de trenes dejó entre 39 y 46 muertos y heridos.
- Causa probable: error humano en la señalización causó la colisión de alta velocidad.
- Operativo de emergencia: se desplegó un gran despliegue de rescatistas y se suspendió el servicio ferroviario.