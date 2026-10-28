Tragedia en España: un terrible accidente entre dos trenes deja decenas de muertos y heridos

A causa de la fuerza del choque, dos vagones del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén y el saldo de la tragedia es devastador: las víctimas fatales rondan hasta ahora entre 39 y 46 fallecidos, además de que hay muchas personas heridas y atrapadas entre los restos.

Cómo fue el choque

Se cree que habrá más víctimas y todo apunta a que la tragedia es por un error humano.

Se cree que el origen de la tragedia se debe a un posible error humano. Según fuentes del Ministerio de Transportes, un operario de la empresa pública que realizaba labores en una avería del sistema principal de señalización no habría alertado a tiempo al tren AVE sobre la cercanía del convoy Iryo.

Ante la gravedad del accidente, las autoridades activaron el plan de emergencias y en el lugar se desplegó un operativo con bomberos, ambulancias móviles, tres helicópteros sanitarios, personal de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias, además de recibir refuerzos sanitarios e infraestructuras de apoyo desde Andalucía y la Comunidad de Madrid.

También debido a la gravedad del incidente, se suspendió totalmente la circulación de las líneas de trenes afectadas de manera indefinida.