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Trabajos viales

Acceso Este: este sábado programaron la reducción de calzada y desvíos por obras en Guaymallén

La Municipalidad avanzará con la tala de un árbol, el sellado de fisuras en el Acceso Este y la construcción de una rotonda en Urquiza

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Este sábado habrá una reducción parcial de la calzada del Acceso Este por 2 horas.

Este sábado habrá una reducción parcial de la calzada del Acceso Este por 2 horas.

La Municipalidad de Guaymallén comenzará este sábado 31 de octubre una serie de intervenciones sobre el Acceso Este que implicarán reducciones parciales de calzada y cambios temporales en la circulación. Los trabajos se harán por etapas y buscan mantener el tránsito en las calzadas principales para reducir las molestias a los conductores.

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Este sábado habrá que circular con precaución por el Acceso Este por las obras de mantenimiento en diferentes sectores.

Sábado 31 de octubre, desde las 9: calle Urquiza

  • Dónde: mano del Acceso Este hacia el este, a la altura de Urquiza.
  • Qué: erradicación de un ejemplar forestal junto a la calzada, cerca de la rama de conexión con el acceso.
  • Cómo afectará el tránsito: habrá reducción parcial de calzada durante unas dos horas. Personal de Tránsito municipal regulará la circulación y, al terminar, se habilitará nuevamente todo el paso.

Sellado de fisuras: desde el Acceso Sur hasta calle Estrada

  • Dónde: carril rápido del Acceso Este, en sentido este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.
  • Cómo se hará: en tramos de unos 500 metros, para evitar cortes largos. Cuando se termine un sector, los equipos pasarán al siguiente.
  • Cómo afectará el tránsito: la circulación seguirá por los dos carriles que queden habilitados, sin interrupción total de una de las principales vías del Gran Mendoza.

Desde el lunes 2 de noviembre: Lateral Norte cortada

  • Comienzan las obras de la futura rotonda que conectará calle Urquiza con el Acceso Este.
  • Cómo afectará el tránsito: la Lateral Norte estará cortada en la intersección de la colectora con Ascasubi mientras duren los trabajos. Los conductores deberán usar alternativas, guiándose por la señalización y el personal de tránsito.

Qué tener en cuenta por las obras viales

  • Si llueve o hay humedad que impida trabajar con seguridad, las tareas se postergarán y el cronograma podrá reprogramarse.
  • Las zonas intervenidas tendrán conos, tambores, vallados y cartelería preventiva.
  • Se pide circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización.
  • Se recomienda prever demoras y usar vías alternativas, sobre todo en horarios de mayor circulación.

La comuna recordó que las restricciones son temporales y necesarias para mejorar la infraestructura vial, y pidió la colaboración de los conductores.

En pocas palabras

  • Obras viales: el Acceso Este en Guaymallén tendrá desvíos y reducciones de calzada por trabajos de mantenimiento y construcción de rotonda.
  • Sábado 31 de octubre: habrá interrupciones por erradicación de un árbol y sellado de fisuras en distintos tramos del Acceso Este.
  • Desde el lunes 2 de noviembre: se cortará la Lateral Norte del Acceso Este para iniciar obras de una futura rotonda en Urquiza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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