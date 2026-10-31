La Municipalidad de Guaymallén comenzará este sábado 31 de octubre una serie de intervenciones sobre el Acceso Este que implicarán reducciones parciales de calzada y cambios temporales en la circulación. Los trabajos se harán por etapas y buscan mantener el tránsito en las calzadas principales para reducir las molestias a los conductores.
Trabajos viales
Acceso Este: este sábado programaron la reducción de calzada y desvíos por obras en Guaymallén
La Municipalidad avanzará con la tala de un árbol, el sellado de fisuras en el Acceso Este y la construcción de una rotonda en Urquiza
Sábado 31 de octubre, desde las 9: calle Urquiza
- Dónde: mano del Acceso Este hacia el este, a la altura de Urquiza.
- Qué: erradicación de un ejemplar forestal junto a la calzada, cerca de la rama de conexión con el acceso.
- Cómo afectará el tránsito: habrá reducción parcial de calzada durante unas dos horas. Personal de Tránsito municipal regulará la circulación y, al terminar, se habilitará nuevamente todo el paso.
Sellado de fisuras: desde el Acceso Sur hasta calle Estrada
- Dónde: carril rápido del Acceso Este, en sentido este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.
- Cómo se hará: en tramos de unos 500 metros, para evitar cortes largos. Cuando se termine un sector, los equipos pasarán al siguiente.
- Cómo afectará el tránsito: la circulación seguirá por los dos carriles que queden habilitados, sin interrupción total de una de las principales vías del Gran Mendoza.
Desde el lunes 2 de noviembre: Lateral Norte cortada
- Comienzan las obras de la futura rotonda que conectará calle Urquiza con el Acceso Este.
- Cómo afectará el tránsito: la Lateral Norte estará cortada en la intersección de la colectora con Ascasubi mientras duren los trabajos. Los conductores deberán usar alternativas, guiándose por la señalización y el personal de tránsito.
Qué tener en cuenta por las obras viales
- Si llueve o hay humedad que impida trabajar con seguridad, las tareas se postergarán y el cronograma podrá reprogramarse.
- Las zonas intervenidas tendrán conos, tambores, vallados y cartelería preventiva.
- Se pide circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización.
- Se recomienda prever demoras y usar vías alternativas, sobre todo en horarios de mayor circulación.
La comuna recordó que las restricciones son temporales y necesarias para mejorar la infraestructura vial, y pidió la colaboración de los conductores.
En pocas palabras
- Obras viales: el Acceso Este en Guaymallén tendrá desvíos y reducciones de calzada por trabajos de mantenimiento y construcción de rotonda.
- Sábado 31 de octubre: habrá interrupciones por erradicación de un árbol y sellado de fisuras en distintos tramos del Acceso Este.
- Desde el lunes 2 de noviembre: se cortará la Lateral Norte del Acceso Este para iniciar obras de una futura rotonda en Urquiza.
Resumen generado por Thinkindot AI