Acceso Este: este sábado programaron la reducción de calzada y desvíos por obras en Guaymallén

Dónde: carril rápido del Acceso Este, en sentido este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.

carril rápido del Acceso Este, en sentido este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada. Cómo se hará: en tramos de unos 500 metros, para evitar cortes largos. Cuando se termine un sector, los equipos pasarán al siguiente.

en tramos de unos 500 metros, para evitar cortes largos. Cuando se termine un sector, los equipos pasarán al siguiente. Cómo afectará el tránsito: la circulación seguirá por los dos carriles que queden habilitados, sin interrupción total de una de las principales vías del Gran Mendoza.

Desde el lunes 2 de noviembre: Lateral Norte cortada

Comienzan las obras de la futura rotonda que conectará calle Urquiza con el Acceso Este.

Cómo afectará el tránsito: la Lateral Norte estará cortada en la intersección de la colectora con Ascasubi mientras duren los trabajos. Los conductores deberán usar alternativas, guiándose por la señalización y el personal de tránsito.

Qué tener en cuenta por las obras viales

Si llueve o hay humedad que impida trabajar con seguridad, las tareas se postergarán y el cronograma podrá reprogramarse.

Las zonas intervenidas tendrán conos, tambores, vallados y cartelería preventiva.

Se pide circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización.

Se recomienda prever demoras y usar vías alternativas, sobre todo en horarios de mayor circulación.

La comuna recordó que las restricciones son temporales y necesarias para mejorar la infraestructura vial, y pidió la colaboración de los conductores.