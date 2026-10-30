Desde este sábado habrá cortes por obras a la altura de Urquiza y entre Acceso Sur y Estrada/Sarmiento

Sábado 31 de octubre: reducción de calzada a la altura de Urquiza

La primera intervención se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 9, sobre la mano del Acceso Este que circula hacia el este, a la altura de calle Urquiza.

En ese sector se llevarán adelante trabajos de erradicación de un ejemplar forestal ubicado junto a la calzada, próximo a la rama de conexión con el acceso.

El sábado habrá un corte parcial de tránsito en la mano hacia el este del Acceso Este a la altura de Urquiza.

Para garantizar la seguridad del operativo, se realizará una reducción parcial de calzada durante aproximadamente dos horas.

Personal de Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén estará presente para regular el flujo vehicular y ordenar la circulación. Una vez finalizadas las tareas, el tránsito quedará nuevamente habilitado.

Si llueve, los trabajos se postergarán.

Sellado de fisuras desde Acceso Sur

En rojo, resaltada el área de trabajo en el carril rápido del Acceso Este, mano hacia el este.

Otra de las intervenciones previstas corresponde al sellado de fisuras sobre el carril rápido del Acceso Este, en sentido de circulación hacia el este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.

Las tareas se ejecutarán de manera progresiva, en tramos de aproximadamente 500 metros, para evitar cortes prolongados sobre grandes extensiones de la autopista.

A medida que se complete cada sector, los equipos avanzarán hacia el siguiente tramo, permitiendo que la circulación continúe por los dos carriles que permanezcan habilitados.

Este procedimiento permitirá intervenir la carpeta asfáltica sin necesidad de interrumpir completamente el tránsito sobre una de las principales vías de conexión del Gran Mendoza.

En este caso también, si llueve, los trabajos se postergarán.

Desde el lunes: corte total de la lateral norte

A partir del lunes 2 de noviembre comenzarán los trabajos para construir la futura rotonda que conectará calle Urquiza con el Acceso Este.

Esta intervención requerirá el corte de circulación en la Lateral Norte del Acceso Este mientras se desarrollen las obras. El tránsito estará cortado en la intersección de la colectora con Ascasubi. Quienes utilicen esa lateral, podrán elegir otras alternativas, siguiendo las indicaciones de la señalización preventiva y del personal de tránsito.

Desde el lunes, corte total de la Lateral Norte del Acceso Este, entre Ascasubi y Arenales.

Una opción es salir por Tirasso, cruzar el puente sobre el Acceso Este hacia el sur y retomar al oeste por Elpidio González, o hacia el norte, por Bandera o por Godoy Cruz.

También se podrá salir por 9 de Julio/Higuerita, o por Ascasubi hacia el norte. En esta última alternativa, dónde se ubicará el corte de tránsito, se puede llegar sólo hasta Bandera de Los Andes; mientras que salida por 9 de Julio/Higuerita permite tomar por otras alternativas hacia el oeste, como Pedro del Castillo o Godoy Cruz.

Los trabajos comprenderán la nueva rotonda y sus ramas de vinculación. Durante esta etapa, se procurará mantener habilitada la circulación por las calzadas principales del Acceso Este, mientras se interviene la infraestructura de conexión con Urquiza.

Recomendaciones para circular por la zona

Ante el inicio de los trabajos, se solicita a los automovilistas circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización de obra.

Los sectores intervenidos contarán con conos, tambores, vallados y cartelería preventiva. Además, se recomienda prever posibles demoras y utilizar vías alternativas, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

El cronograma de trabajo estará sujeto a las condiciones meteorológicas. En caso de lluvias o humedad que impidan ejecutar las tareas de manera segura, las intervenciones podrán ser reprogramadas.

La Municipalidad de Guaymallén solicita la colaboración de los conductores y recuerda que estas restricciones son temporales y necesarias para avanzar en las mejoras de la infraestructura vial.