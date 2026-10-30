Cómo convertir los residuos del café en un material que hace el hormigón 30 % más fuerte

Durante las pruebas, buscaron calentar el café a dos temperaturas: 350 °C y 500 °C. A 500 °C, el material resultante fue demasiado frágil y generó grietas. En cambio, a 350 °C los residuos se transformaron en un carbón poroso altamente estable conocido como biochar.

El sorprendente hallazgo que transforma los posos del café en un refuerzo ecológico para la construcción.

Este biochar tiene una superficie porosa que se adhiere perfectamente al cemento y retiene humedad en su interior, generando un efecto de curado que vuelve al material más denso y resistente. El resultado práctico es increíble: si se sustituye un 15 % de la arena tradicional por este biochar de café, el hormigón obtenido alcanza casi un 30 % más de resistencia que la mezcla convencional.

Además, esta técnica evita la acumulación de desechos orgánicos en vertederos y reduce la extracción masiva de arena de ecosistemas sensibles. De esta forma, un residuo cotidiano que está en todas las casas se transforma en un recurso ecológico y estructural importante para la construcción.