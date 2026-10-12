Tiene 27 años y construye casas de hormigón en dos días con una impresora 3D que reduce los costos casi a la mitad

La diferencia está en cómo se construye. En lugar de colocar ladrillos uno a uno o recurrir a determinados sistemas de encofrado, el equipo bombea una mezcla de cemento y aditivos a través de un cabezal que sigue el diseño programado. Así, la estructura va tomando forma de manera automatizada y se utiliza únicamente el material necesario para cada capa.

Cuánto se puede ahorrar con las casas impresas en 3D

Las 48 horas no significan que la casa esté completamente terminada y lista para entrar a vivir. En ese tiempo se completa la llamada obra gris, que comprende la estructura y los elementos de hormigón. Después todavía hay que instalar la electricidad, la fontanería, las ventanas y los acabados interiores, entre otros trabajos.

La promesa económica también resulta llamativa. Según Salvatto, este sistema podría reducir hasta un 30 % el coste de construcción frente a los métodos tradicionales. Además, al controlar la cantidad de hormigón utilizada, permite disminuir el desperdicio de materiales y acortar los plazos de obra. Se trata de una estimación de la empresa, no de un ahorro garantizado en cualquier proyecto.

La idea surgió cuando Salvatto y sus socios descubrieron que ya existían impresoras capaces de construir estructuras de este tamaño. Tras buscar tecnología en Europa, llegaron a un acuerdo con la compañía danesa COBOD para operar y distribuir estos equipos en Argentina, Uruguay y Paraguay. El proyecto también cuenta con la colaboración de Techint Ingeniería y Construcción.