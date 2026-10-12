Tiene 27 años y construye casas de hormigón en dos días con una impresora 3D que reduce los costos casi a la mitad

En un sector donde una obra puede prolongarse durante meses, Mateo Salvatto apuesta por una tecnología capaz de levantar la estructura de una vivienda de 120 metros cuadrados en apenas 48 horas. El emprendedor argentino, de 27 años, es cofundador de Grondplek, una empresa que busca cambiar la forma de construir casas mediante impresoras 3D de hormigón.
La propuesta llega en un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en un desafío para miles de familias. Los precios de los materiales, el coste de la mano de obra y los largos plazos de construcción obligan a buscar alternativas. Y Salvatto cree que parte de la respuesta puede estar en una máquina que construye capa por capa, en lugar de depender exclusivamente de los métodos tradicionales.
Cómo son las casas de hormigón que construye en solo 48 horas
Su empresa, Grondplek, utiliza una impresora de gran formato capaz de levantar la estructura de una casa de 120 metros cuadrados en 48 horas. La máquina mide aproximadamente 11 metros de largo por 11 de ancho y siete de alto, y deposita hormigón capa por capa hasta dar forma a los muros y otros elementos de la vivienda.
La diferencia está en cómo se construye. En lugar de colocar ladrillos uno a uno o recurrir a determinados sistemas de encofrado, el equipo bombea una mezcla de cemento y aditivos a través de un cabezal que sigue el diseño programado. Así, la estructura va tomando forma de manera automatizada y se utiliza únicamente el material necesario para cada capa.
Cuánto se puede ahorrar con las casas impresas en 3D
Las 48 horas no significan que la casa esté completamente terminada y lista para entrar a vivir. En ese tiempo se completa la llamada obra gris, que comprende la estructura y los elementos de hormigón. Después todavía hay que instalar la electricidad, la fontanería, las ventanas y los acabados interiores, entre otros trabajos.
La promesa económica también resulta llamativa. Según Salvatto, este sistema podría reducir hasta un 30 % el coste de construcción frente a los métodos tradicionales. Además, al controlar la cantidad de hormigón utilizada, permite disminuir el desperdicio de materiales y acortar los plazos de obra. Se trata de una estimación de la empresa, no de un ahorro garantizado en cualquier proyecto.
La idea surgió cuando Salvatto y sus socios descubrieron que ya existían impresoras capaces de construir estructuras de este tamaño. Tras buscar tecnología en Europa, llegaron a un acuerdo con la compañía danesa COBOD para operar y distribuir estos equipos en Argentina, Uruguay y Paraguay. El proyecto también cuenta con la colaboración de Techint Ingeniería y Construcción.
En pocas palabras
- Mateo Salvatto: Revoluciona la construcción con casas impresas en 3D en 48 horas.
- Tecnología Grondplek: Emplea impresoras de hormigón para levantar estructuras de 120 m2, reduciendo costos hasta un 30%.
- Ahorro y Eficiencia: El sistema promete disminuir desperdicios de material y acortar plazos frente a métodos tradicionales.