Una simple botella de plástico puede convertirse en una alternativa para iluminar los ambientes de una casa sin necesidad de utilizar electricidad. Aunque a primera vista parece un objeto descartable, colocada correctamente en el techo de una vivienda puede aprovechar la luz del sol y distribuirla en habitaciones que reciben poca iluminación natural.
El método se conoce como lámpara de Moser y fue ideado por el brasileño Alfredo Moser a comienzos de la década de 2000. Su funcionamiento es sencillo. Se utiliza una botella de PET transparente, se llena con agua y se instala en una abertura del techo, de manera que una parte quede expuesta al exterior y la otra permita proyectar la luz hacia el interior de la vivienda.
¿Por qué colocar una botella de plástico en el techo de casa?
El secreto de este sistema está en la forma en que la luz solar atraviesa el agua. Cuando los rayos del sol ingresan en la botella, se producen fenómenos de refracción y dispersión que permiten repartir la iluminación en distintas direcciones dentro de la habitación.
De esta manera, espacios oscuros o con ventanas pequeñas de la casa pueden recibir una mayor cantidad de luz durante el día sin depender de lámparas eléctricas. El efecto se asemeja al de una bombilla encendida, aunque no utiliza cables, conexiones ni consume energía.
La técnica depende exclusivamente de la luz natural. Por eso, su rendimiento varía según la intensidad del sol, la ubicación de la botella, la orientación del techo y las condiciones climáticas. Durante los días nublados, por ejemplo, la iluminación puede ser considerablemente menor.
La propuesta comenzó a ganar reconocimiento internacional y recibió un impulso importante en 2011, cuando la organización MyShelter Foundation puso en marcha en Filipinas el proyecto Liter of Light. La iniciativa buscó llevar soluciones de iluminación económicas a comunidades con acceso limitado a la electricidad y posteriormente se extendió a distintos países.
Las ventajas de colocar una botella con agua sobre el techo
Uno de los principales atractivos de este invento es que utiliza materiales económicos y fáciles de conseguir. Para fabricar la lámpara original se necesita una botella de PET transparente, agua y una instalación que permita aprovechar la luz exterior.
Además de reducir la necesidad de encender luces durante el día, el sistema ofrece una alternativa para viviendas que no cuentan con suficientes ventanas o que tienen ambientes interiores con poca entrada de sol.
Sin embargo, su colocación requiere ciertas precauciones. Como es necesario realizar una abertura en el techo, la instalación debe quedar correctamente sellada para impedir el ingreso de agua de lluvia, humedad o suciedad. Un trabajo mal realizado puede provocar filtraciones y daños en la estructura de la vivienda.
Con el paso del tiempo, algunas variantes de esta tecnología incorporaron pequeños paneles solares, baterías y luces LED para extender su funcionamiento durante la noche. Estas versiones permiten almacenar energía y ofrecer iluminación incluso cuando ya no hay luz solar.
En pocas palabras
- Botella de plástico: Una botella de PET transparente llena de agua puede iluminar ambientes domésticos sin consumir electricidad.
- Lámpara de Moser: Este método, ideado por Alfredo Moser, utiliza la refracción del agua para dispersar la luz solar en interiores.
- Beneficios y Precauciones: Reduce el consumo eléctrico y aprovecha la luz natural, pero requiere una instalación cuidadosa para evitar filtraciones.