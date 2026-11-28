De esta manera, espacios oscuros o con ventanas pequeñas de la casa pueden recibir una mayor cantidad de luz durante el día sin depender de lámparas eléctricas. El efecto se asemeja al de una bombilla encendida, aunque no utiliza cables, conexiones ni consume energía.

La técnica depende exclusivamente de la luz natural. Por eso, su rendimiento varía según la intensidad del sol, la ubicación de la botella, la orientación del techo y las condiciones climáticas. Durante los días nublados, por ejemplo, la iluminación puede ser considerablemente menor.

La propuesta comenzó a ganar reconocimiento internacional y recibió un impulso importante en 2011, cuando la organización MyShelter Foundation puso en marcha en Filipinas el proyecto Liter of Light. La iniciativa buscó llevar soluciones de iluminación económicas a comunidades con acceso limitado a la electricidad y posteriormente se extendió a distintos países.

Las ventajas de colocar una botella con agua sobre el techo

Uno de los principales atractivos de este invento es que utiliza materiales económicos y fáciles de conseguir. Para fabricar la lámpara original se necesita una botella de PET transparente, agua y una instalación que permita aprovechar la luz exterior.

Además de reducir la necesidad de encender luces durante el día, el sistema ofrece una alternativa para viviendas que no cuentan con suficientes ventanas o que tienen ambientes interiores con poca entrada de sol.

Sin embargo, su colocación requiere ciertas precauciones. Como es necesario realizar una abertura en el techo, la instalación debe quedar correctamente sellada para impedir el ingreso de agua de lluvia, humedad o suciedad. Un trabajo mal realizado puede provocar filtraciones y daños en la estructura de la vivienda.

Con el paso del tiempo, algunas variantes de esta tecnología incorporaron pequeños paneles solares, baterías y luces LED para extender su funcionamiento durante la noche. Estas versiones permiten almacenar energía y ofrecer iluminación incluso cuando ya no hay luz solar.