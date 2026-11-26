La historia de Breton comenzó mucho antes de levantar la primera pared. En 2011 empezó a recorrer Estados Unidos en una furgoneta, buscando un lugar donde pudiera alejarse de la vida urbana y vivir de una manera más independiente. Durante años mantuvo ese estilo de vida itinerante hasta que encontró en Hawái el sitio donde quería establecerse.

El sueño de la casa del árbol

La construcción le llevó aproximadamente dos años. La casa tiene unos 200 pies cuadrados (18,5 metros cuadrados) y está equipada con ducha, inodoro, dormitorio y cocina. También instaló paneles solares para generar electricidad y diseñó un sistema que recoge el agua de lluvia desde el techo para utilizarla en distintas tareas domésticas.

Para conseguir el terreno y los materiales, Breton invirtió alrededor de 29.850 dólares. Una parte de sus ingresos procedía de las publicaciones que realizaba en TikTok, donde empezó a compartir el proceso de construcción y su nueva rutina.

La alimentación también forma parte de su apuesta por la autosuficiencia. Cultiva frutas y verduras en un invernadero y asegura que produce más de la mitad de los alimentos que consume. Aunque vive alejado de los servicios convencionales, no está completamente desconectado, tiene conexión a internet y utiliza dispositivos electrónicos para mantener sus redes sociales.