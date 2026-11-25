Para lograr una instalación prolija y confiable, los técnicos recomiendan aplicar una serie de pasos sencillos antes de volver a encender los equipos:

Desconectar y clasificar: el primer paso obligatorio es desenchufar todos los aparatos de la red eléctrica. Luego, conviene separar cada cable según su función —alimentación por un lado, transmisión de audio y video por otro— para evitar interferencias y facilitar futuras revisiones.

el primer paso obligatorio es desenchufar todos los aparatos de la red eléctrica. Luego, conviene separar cada cable según su función —alimentación por un lado, transmisión de audio y video por otro— para evitar interferencias y facilitar futuras revisiones. Evitar los dobleces extremos: enrollar los excedentes en círculos muy cerrados o ajustarlos con demasiada fuerza daña el recubrimiento interno de cobre o fibra óptica. Lo ideal es realizar bucles amplios y suaves.

enrollar los excedentes en círculos muy cerrados o ajustarlos con demasiada fuerza daña el recubrimiento interno de cobre o fibra óptica. Lo ideal es realizar bucles amplios y suaves. Utilizar sujeciones adecuadas: las cintas de velcro reutilizables son mucho más seguras que los precintos plásticos rígidos, ya que no estrangulan la vaina protectora y permiten sumar o quitar conexiones sin necesidad de usar herramientas cortantes cerca de la instalación.

las cintas de velcro reutilizables son mucho más seguras que los precintos plásticos rígidos, ya que no estrangulan la vaina protectora y permiten sumar o quitar conexiones sin necesidad de usar herramientas cortantes cerca de la instalación. Incorporar canaletas o fundas organizadoras: si el televisor está amurado a la pared, las canaletas plásticas adhesivas permiten ocultar el recorrido hacia el tomacorriente. En muebles de apoyo, las fundas espiraladas agrupan todo en un único conducto flexible.

Con los pasos mencionados antes, lograrás una instalación efectiva y confiable.

El peligro de sobrecargar las zapatillas eléctricas

Uno de los errores más frecuentes dentro de la casa es conectar múltiples equipos de alto consumo en un mismo prolongador económico oculto detrás del mueble. La falta de ventilación en ese sector eleva la temperatura de los componentes y acelera el desgaste de los materiales aislantes.

Por eso, resulta fundamental utilizar zapatillas homologadas con protección térmica contra sobrecargas y mantener los transformadores separados entre sí. Además, etiquetar ambos extremos de cada cable con cinta de papel o marcadores plásticos ahorra tiempo y evita desconexiones accidentales al momento de limpiar o realizar mantenimiento.