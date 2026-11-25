Decodificadores, consolas de videojuegos, barras de sonido y plataformas de streaming multiplicaron la cantidad de conexiones necesarias para disfrutar del entretenimiento diario. Como resultado, el espacio detrás del televisor suele convertirse en una maraña difícil de desenredar en casa.
Más allá del impacto visual que genera ver un manojo de cables colgando detrás del televisor, el desorden esconde riesgos concretos para la seguridad del hogar.
Claves prácticas para organizar cada cable sin riesgos
El amontonamiento impide la correcta disipación del calor que generan los transformadores, acumula grandes cantidades de polvo inflamable y somete a las fichas a tensiones innecesarias que pueden derivar en falsos contactos o cortocircuitos en el televisor.
Para lograr una instalación prolija y confiable, los técnicos recomiendan aplicar una serie de pasos sencillos antes de volver a encender los equipos:
- Desconectar y clasificar: el primer paso obligatorio es desenchufar todos los aparatos de la red eléctrica. Luego, conviene separar cada cable según su función —alimentación por un lado, transmisión de audio y video por otro— para evitar interferencias y facilitar futuras revisiones.
- Evitar los dobleces extremos: enrollar los excedentes en círculos muy cerrados o ajustarlos con demasiada fuerza daña el recubrimiento interno de cobre o fibra óptica. Lo ideal es realizar bucles amplios y suaves.
- Utilizar sujeciones adecuadas: las cintas de velcro reutilizables son mucho más seguras que los precintos plásticos rígidos, ya que no estrangulan la vaina protectora y permiten sumar o quitar conexiones sin necesidad de usar herramientas cortantes cerca de la instalación.
- Incorporar canaletas o fundas organizadoras: si el televisor está amurado a la pared, las canaletas plásticas adhesivas permiten ocultar el recorrido hacia el tomacorriente. En muebles de apoyo, las fundas espiraladas agrupan todo en un único conducto flexible.
El peligro de sobrecargar las zapatillas eléctricas
Uno de los errores más frecuentes dentro de la casa es conectar múltiples equipos de alto consumo en un mismo prolongador económico oculto detrás del mueble. La falta de ventilación en ese sector eleva la temperatura de los componentes y acelera el desgaste de los materiales aislantes.
Por eso, resulta fundamental utilizar zapatillas homologadas con protección térmica contra sobrecargas y mantener los transformadores separados entre sí. Además, etiquetar ambos extremos de cada cable con cinta de papel o marcadores plásticos ahorra tiempo y evita desconexiones accidentales al momento de limpiar o realizar mantenimiento.
En pocas palabras
- Organización de cables: el desorden detrás del televisor genera riesgos para la seguridad del hogar.
- Peligros ocultos: el amontonamiento impide la disipación de calor, acumula polvo y puede causar cortocircuitos.
- Soluciones prácticas: desconectar, clasificar, evitar dobleces extremos y usar sujeciones adecuadas son claves.