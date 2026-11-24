A los 21 años, el colombiano Diego Alberto Vargas Garzón empezó a sentir que la rutina de las grandes ciudades no era para él. Tras vivir en Bogotá y pasar una temporada en Tigre —donde conoció a un grupo de artistas que levantaban viviendas con elementos reciclados—, guardó lo justo en una mochila y salió a recorrer la Argentina a dedo sin pensar que su casa lo aguardaba en ese viaje.
Su plan original era bajar hasta la Patagonia, cruzar a Chile y subir rumbo a Brasil. Sin embargo, una parada en Capilla del Monte, en el valle de Punilla, cambió sus planes para siempre. Allí se enamoró de las sierras, de la movida cultural del pueblo y del mundo de la bioconstrucción.
Lo que iba a ser un descanso en la ruta se transformó en su hogar definitivo y en su oficio actual. “Yo siempre digo que Capilla es como mi universidad en lo que hago hoy en día. Ahí me formé prácticamente por cuenta propia. Me puse a trabajar de esto y también es mi forma de subsistir”, contó Diego en diálogo con Infobae. Tras sumarse a varias "mingas" —encuentros comunitarios donde los vecinos comparten trabajo y comida para levantar la casa de alguien—, fundó junto a su hermano Sebastián el emprendimiento Horneros Bioconstrucción.
Neumáticos, pallets y botellas: cómo levantó su casa con USD 3.000
Construir su propia casa ecológica en el barrio Águila Blanca le llevó seis meses de trabajo junto a su hermano y varios conocidos que se acercaron a darle una mano. En lugar de comprar insumos tradicionales, salió a buscar materiales descartados: usó neumáticos viejos de gomerías rellenos con tierra, arena y piedras para armar cimientos capaces de absorber movimientos, y fabricó un anillo estructural y los pisos con madera de pallets que consiguió intercambiando artesanías con un vecino.
Para que los ambientes no quedaran oscuros, recolectó botellas de vidrio en bares y basurales y las incrustó enteras en las paredes de barro para generar un efecto similar al de un vitral, reutilizando además la misma tierra que retiraba al excavar el terreno. Según precisó en su entrevista con Infobae, toda la obra le demandó una inversión total de apenas USD 3.000 en materiales hace unos ocho o nueve años, una cifra que no incluye la mano de obra propia ni los costos actuales.
Una “casa madriguera” parcialmente bajo tierra y frente al Uritorco
Aunque desde afuera parece una vivienda de una sola planta, la construcción de 20 metros cuadrados está distribuida en dos niveles aprovechando el desnivel del suelo. Cuenta con una entrada que funciona como pequeño invernadero para templar la casa en invierno, una cocina, living comedor, una habitación de invitados bajo tierra y el dormitorio principal en la parte superior, un diseño al que él mismo define como una “casa madriguera”.
Hoy vive allí con conexión de agua, electricidad y gas en garrafa, disfrutando de una vista abierta hacia el Cerro Uritorco, las Gemelas y el Overo. Entre proyectos de alimentos orgánicos, percusión afro y su participación en una brigada vecinal contra incendios forestales, resume su presente sin vueltas: “Mi vida es al ritmo del sol. Disfruto de mi soledad. Estoy conmigo mismo y con el monte”.
En pocas palabras
- Joven colombiano: Dejó atrás la vida urbana para construir una casa ecológica con materiales reciclados en Capilla del Monte.
- Construcción sustentable: Utilizó botellas, neumáticos y pallets para levantar su vivienda en seis meses, invirtiendo solo USD 3.000.
- Vida rural: Vive en una casa de 20 m² con vista al Cerro Uritorco, disfrutando de la naturaleza y la autogestión.