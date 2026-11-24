Neumáticos, pallets y botellas: cómo levantó su casa con USD 3.000

Construir su propia casa ecológica en el barrio Águila Blanca le llevó seis meses de trabajo junto a su hermano y varios conocidos que se acercaron a darle una mano. En lugar de comprar insumos tradicionales, salió a buscar materiales descartados: usó neumáticos viejos de gomerías rellenos con tierra, arena y piedras para armar cimientos capaces de absorber movimientos, y fabricó un anillo estructural y los pisos con madera de pallets que consiguió intercambiando artesanías con un vecino.

Para que los ambientes no quedaran oscuros, recolectó botellas de vidrio en bares y basurales y las incrustó enteras en las paredes de barro para generar un efecto similar al de un vitral, reutilizando además la misma tierra que retiraba al excavar el terreno. Según precisó en su entrevista con Infobae, toda la obra le demandó una inversión total de apenas USD 3.000 en materiales hace unos ocho o nueve años, una cifra que no incluye la mano de obra propia ni los costos actuales.

Una “casa madriguera” parcialmente bajo tierra y frente al Uritorco

Aunque desde afuera parece una vivienda de una sola planta, la construcción de 20 metros cuadrados está distribuida en dos niveles aprovechando el desnivel del suelo. Cuenta con una entrada que funciona como pequeño invernadero para templar la casa en invierno, una cocina, living comedor, una habitación de invitados bajo tierra y el dormitorio principal en la parte superior, un diseño al que él mismo define como una “casa madriguera”.

Hoy vive allí con conexión de agua, electricidad y gas en garrafa, disfrutando de una vista abierta hacia el Cerro Uritorco, las Gemelas y el Overo. Entre proyectos de alimentos orgánicos, percusión afro y su participación en una brigada vecinal contra incendios forestales, resume su presente sin vueltas: “Mi vida es al ritmo del sol. Disfruto de mi soledad. Estoy conmigo mismo y con el monte”.