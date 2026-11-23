Más allá del rechazo que generan al aparecer de noche en la cocina o el baño, la presencia de cucarachas en la casa representa un problema sanitario que conviene atender apenas se detectan los primeros ejemplares.
Cómo atrapar cucarachas en casa con una ingeniosa trampa hecha de cartón corrugado
un sencillo método de reciclaje permite armar en pocos minutos una solución casera, económica y libre de tóxicos para controlar a las cucarachas en casa
Frente a este escenario, una alternativa casera y sustentable gana terreno por su simpleza y eficacia: fabricar una trampa ecológica reutilizando apenas un trozo de cartón corrugado.
Paso a paso: cómo armar la trampa casera
El mecanismo se basa en un principio biológico elemental que aprovecha los hábitos nocturnos de estos insectos para capturarlos sin dispersar aerosoles ni venenos en ambientes donde se manipulan alimentos.
Para construir esta trampa no hacen falta herramientas sofisticadas ni productos químicos costosos. Solo se necesita reutilizar materiales cotidianos y preparar un atrayente natural:
- Recortar el material: tomar una caja de cartón corrugado limpia y cortar una tira rectangular de unos 15 centímetros de ancho por 30 o 40 centímetros de largo, asegurándose de que las canaletas internas queden bien abiertas y visibles.
- Preparar el señuelo: colocar en el centro de la tira una pequeña cantidad de cebo atractivo, como migas de pan humedecidas con cerveza, una pizca de avena mezclada con azúcar o un trozo pequeño de banana madura.
- Enrollar y asegurar: enrollar el cartón sobre sí mismo formando un cilindro firme —sin aplastar las ondas internas— y sujetarlo en los extremos con una bandita elástica o cinta adhesiva para que conserve su forma.
- Ubicar en puntos estratégicos: colocar los cilindros de forma horizontal en rincones oscuros, detrás de la heladera, debajo de la mesada o cerca de desagües y electrodomésticos que generen calor.
Por qué funciona y qué tener en cuenta
La clave del éxito de este sistema radica en el comportamiento natural de estas plagas. Durante el día, las cucarachas buscan refugios estrechos, oscuros y secos donde sentirse protegidas al sentir contacto físico en su cuerpo, una condición que las canaletas del cartón imitan a la perfección.
Atraídas por el aroma del cebo durante la noche, ingresan por los túneles y permanecen ocultas en su interior al amanecer.
Especialistas en control ambiental recomiendan revisar las trampas cada dos o tres días por la mañana, introducir el rollo completo dentro de una bolsa plástica bien cerrada para desecharlo de inmediato y repetir el procedimiento hasta que sea necesario.
En pocas palabras
- Trampa ecológica: se detalla un método casero y sustentable para controlar cucarachas utilizando cartón corrugado y un atrayente natural.
- Funcionamiento: el diseño aprovecha los hábitos de refugio y la atracción por el cebo de las cucarachas para capturarlas eficientemente.
- Recomendaciones: se sugiere revisar las trampas cada dos o tres días y repetir el procedimiento hasta lograr el control de la plaga.