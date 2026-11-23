Para construir esta trampa no hacen falta herramientas sofisticadas ni productos químicos costosos. Solo se necesita reutilizar materiales cotidianos y preparar un atrayente natural:

Recortar el material: tomar una caja de cartón corrugado limpia y cortar una tira rectangular de unos 15 centímetros de ancho por 30 o 40 centímetros de largo, asegurándose de que las canaletas internas queden bien abiertas y visibles.

tomar una caja de corrugado limpia y cortar una tira rectangular de unos 15 centímetros de ancho por 30 o 40 centímetros de largo, asegurándose de que las canaletas internas queden bien abiertas y visibles. Preparar el señuelo: colocar en el centro de la tira una pequeña cantidad de cebo atractivo, como migas de pan humedecidas con cerveza, una pizca de avena mezclada con azúcar o un trozo pequeño de banana madura.

colocar en el centro de la tira una pequeña cantidad de cebo atractivo, como migas de pan humedecidas con cerveza, una pizca de avena mezclada con azúcar o un trozo pequeño de banana madura. Enrollar y asegurar: enrollar el cartón sobre sí mismo formando un cilindro firme —sin aplastar las ondas internas— y sujetarlo en los extremos con una bandita elástica o cinta adhesiva para que conserve su forma.

enrollar el cartón sobre sí mismo formando un cilindro firme —sin aplastar las ondas internas— y sujetarlo en los extremos con una bandita elástica o cinta adhesiva para que conserve su forma. Ubicar en puntos estratégicos: colocar los cilindros de forma horizontal en rincones oscuros, detrás de la heladera, debajo de la mesada o cerca de desagües y electrodomésticos que generen calor.

Cartón corrugado, la superficie ideal para atrapar cucarachas.

Por qué funciona y qué tener en cuenta

La clave del éxito de este sistema radica en el comportamiento natural de estas plagas. Durante el día, las cucarachas buscan refugios estrechos, oscuros y secos donde sentirse protegidas al sentir contacto físico en su cuerpo, una condición que las canaletas del cartón imitan a la perfección.

Atraídas por el aroma del cebo durante la noche, ingresan por los túneles y permanecen ocultas en su interior al amanecer.

Especialistas en control ambiental recomiendan revisar las trampas cada dos o tres días por la mañana, introducir el rollo completo dentro de una bolsa plástica bien cerrada para desecharlo de inmediato y repetir el procedimiento hasta que sea necesario.