Un semáforo de cómo leen nuestros hijos. Eso es lo que lanzó este lunes feriado el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, cuando contó que a partir de ahora los padres y mades mendocinos podrán comprobar en la aplicación Mendoza por Mí cómo leen sus hijos y de ser necesario aplicar algunos consejos para mejorar la lectura.
Primero se incorporó la chance de poder seguir en esa aplicación las asistencias e inasistencias en el portal de Gestión Educativa Integral (GEI) de la DGE, e incluso las calificaciones que tenían los chicos, pero ahora el ministerio cargó también los resultados del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora de todos los alumnos mendocinos.
La novedad llegó luego de que García Zalazar lo contara en sus redes sociales. "Ya podés consultar cómo está leyendo tu hijo/a en MxM" tuiteó el ministro, y reafirmó la estrategia de esa área de darles a los padres un rol protagónico en la alfabetización de sus hijos.
"Es una prueba piloto para que con esos datos los padres puedan ver en una especie de semáforo si el nivel de sus hijos es avanzado, medio, básico o crítico, lo que se va a mostrar con diferentes colores. Y dependiendo el nivel que tengan, se suma una serie de recomendaciones, para los casos en que haya que hacer más lecturas por ejemplo", contó el ministro.
Como la información está cargada con los datos de cada chico, el grado que cursa y la escuela a la que asiste, el padre o tutor que tenga la aplicación va a poder ingresar a Mendoza por Mí, y en la sección Mi Educación ir a esta nueva pestaña con esa información. El nuevo sistema permitirá detectar dificultades de lectura y ofrece pautas para que los padres sepan cómo ayudar a sus hijos, que en la mayoría refuerza la idea de incentivar la lectura con distintas estrategias.
Analizan difundir los resultados de la evaluación de lectura por escuela
Después de que se vean los resultados de esta primera prueba piloto con la información del Censo de Fluidez Lectora por cada chico, en el Ministerio de Educación evalúan difundir los datos de cada escuela, en si, es decir mostrar cómo está cada comunidad escolar.
"Lo estamos estudiando porque hay discusiones legales de si se pueden mostrar estos indicadores por escuela o no, pero hay que decir que en Salta la Corte Suprema obligó la difusión de los índices de las Pruebas Aprender por escuela. Así es que en un futuro podamos difundirlos de esa manera" adelantó García Zalazar.
En pocas palabras
- Semáforo lector: padres podrán consultar en la app Mendoza por Mí el nivel de fluidez lectora de sus hijos.
- Resultados del Censo: se incorporaron al aplicativo los datos del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora.
- Rol parental: la iniciativa busca dar a los padres un rol protagónico en la alfabetización infantil.