"Es una prueba piloto para que con esos datos los padres puedan ver en una especie de semáforo si el nivel de sus hijos es avanzado, medio, básico o crítico, lo que se va a mostrar con diferentes colores. Y dependiendo el nivel que tengan, se suma una serie de recomendaciones, para los casos en que haya que hacer más lecturas por ejemplo", contó el ministro.

Ahora los padres podrán ver en la aplicación Mendoza por Mi, el resultado del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, y además una serie de recomendaciones para los casos en que un chico pueda necesitar subir su nivel.

Como la información está cargada con los datos de cada chico, el grado que cursa y la escuela a la que asiste, el padre o tutor que tenga la aplicación va a poder ingresar a Mendoza por Mí, y en la sección Mi Educación ir a esta nueva pestaña con esa información. El nuevo sistema permitirá detectar dificultades de lectura y ofrece pautas para que los padres sepan cómo ayudar a sus hijos, que en la mayoría refuerza la idea de incentivar la lectura con distintas estrategias.

Analizan difundir los resultados de la evaluación de lectura por escuela

Después de que se vean los resultados de esta primera prueba piloto con la información del Censo de Fluidez Lectora por cada chico, en el Ministerio de Educación evalúan difundir los datos de cada escuela, en si, es decir mostrar cómo está cada comunidad escolar.

"Lo estamos estudiando porque hay discusiones legales de si se pueden mostrar estos indicadores por escuela o no, pero hay que decir que en Salta la Corte Suprema obligó la difusión de los índices de las Pruebas Aprender por escuela. Así es que en un futuro podamos difundirlos de esa manera" adelantó García Zalazar.