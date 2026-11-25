El recibidor es uno de los espacios más pequeños de la casa, pero también uno de los más utilizados. Allí dejamos las llaves, los bolsos, los abrigos y, en muchos hogares, los zapatos que usamos a diario. Sin embargo, cuando la entrada es estrecha, incorporar muebles tradicionales puede convertirse en un problema y dificultar la circulación.
La clave está en aprovechar las paredes, elegir soluciones de poco fondo y encontrar alternativas que permitan mantener el calzado ordenado sin sacrificar centímetros. Estas son algunas ideas prácticas para ganar espacio y conseguir una entrada funcional y moderna.
Cómo ordenar los zapatos en una casa con recibidor estrecho
Una de las mejores alternativas para guardar zapatos en un recibidor pequeño es instalar un zapatero vertical de poca profundidad. Estos muebles cuentan con compartimentos abatibles que permiten almacenar varios pares sin ocupar demasiado espacio hacia adelante. Además, sus diseños actuales incorporan acabados en madera clara, blanco o tonos neutros que combinan con diferentes estilos decorativos.
Otra opción consiste en aprovechar las paredes con estantes flotantes. Colocados a una altura conveniente, permiten organizar algunos pares de uso frecuente y dejan libre el suelo para facilitar el paso. Para conseguir un resultado visualmente ordenado, conviene elegir modelos discretos y evitar acumular demasiados objetos.
Los bancos con almacenamiento integrado también son una excelente solución. Permiten sentarse para quitarse o ponerse los zapatos y, al mismo tiempo, esconden el calzado en cajones o compartimentos inferiores. Lo ideal es elegir un diseño angosto, que no sobresalga demasiado y mantenga despejada la circulación.
Dónde guardar los zapatos sin perder espacio en la entrada
Si el recibidor es demasiado pequeño para incorporar un mueble, existen alternativas que aprovechan rincones que suelen quedar desaprovechados. Una de ellas son los organizadores colgantes para zapatos, que pueden instalarse detrás de una puerta. Sus bolsillos permiten guardar varios pares livianos y mantienen el calzado fuera de la vista cuando la puerta está cerrada.
También es posible colocar una bandeja baja debajo de un perchero de pared. Esta solución resulta práctica para dejar los zapatos que se utilizan diariamente, especialmente cuando se busca evitar que la suciedad llegue al resto de la vivienda. Los modelos con bordes elevados ayudan a contener el polvo y la humedad.
Por último, los canastos estrechos de fibras naturales o plástico resistente funcionan muy bien para guardar zapatillas y calzado informal. Se pueden ubicar debajo de una consola pequeña o junto a un armario, siempre que no invadan la zona de circulación.