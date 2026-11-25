Otra opción consiste en aprovechar las paredes con estantes flotantes. Colocados a una altura conveniente, permiten organizar algunos pares de uso frecuente y dejan libre el suelo para facilitar el paso. Para conseguir un resultado visualmente ordenado, conviene elegir modelos discretos y evitar acumular demasiados objetos.

Cómo ordenar los zapatos en un recibidor pequeño.

Los bancos con almacenamiento integrado también son una excelente solución. Permiten sentarse para quitarse o ponerse los zapatos y, al mismo tiempo, esconden el calzado en cajones o compartimentos inferiores. Lo ideal es elegir un diseño angosto, que no sobresalga demasiado y mantenga despejada la circulación.

Dónde guardar los zapatos sin perder espacio en la entrada

Si el recibidor es demasiado pequeño para incorporar un mueble, existen alternativas que aprovechan rincones que suelen quedar desaprovechados. Una de ellas son los organizadores colgantes para zapatos, que pueden instalarse detrás de una puerta. Sus bolsillos permiten guardar varios pares livianos y mantienen el calzado fuera de la vista cuando la puerta está cerrada.

También es posible colocar una bandeja baja debajo de un perchero de pared. Esta solución resulta práctica para dejar los zapatos que se utilizan diariamente, especialmente cuando se busca evitar que la suciedad llegue al resto de la vivienda. Los modelos con bordes elevados ayudan a contener el polvo y la humedad.

Descubrí dónde guardar los zapatos en una casa de pocos metros cuadrados.

Por último, los canastos estrechos de fibras naturales o plástico resistente funcionan muy bien para guardar zapatillas y calzado informal. Se pueden ubicar debajo de una consola pequeña o junto a un armario, siempre que no invadan la zona de circulación.