A la hora de organizar este sector, lo primero que recomiendan los especialistas en seguridad doméstica es revisar el estado de las cañerías del fregadero. La humedad constante o una pequeña pérdida de agua pueden arruinar cajas de cartón, oxidar aerosoles y borrar las etiquetas de los frascos, dejando líquidos peligrosos sin identificación a la vista.

Mantener el orden de los elementos de limpieza es algo que va más allá de la estética.

Qué productos conviene separar y cuáles evitar en ese espacio

Uno de los errores más frecuentes es amontonar todo sin criterio. Algunos productos nunca deberían convivir en un mismo estante cerrado o sin ventilación adecuada: