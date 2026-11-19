El lavarropas es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa, pero también uno de los que suelen quedar olvidados durante la limpieza. Aunque esté en contacto permanente con agua y jabón, su interior acumula restos de detergente, humedad, pelusas y suciedad que pueden provocar malos olores y afectar el resultado de cada lavado. Para evitar que las prendas salgan con olor desagradable, existen cinco reglas de oro que conviene incorporar a la rutina de mantenimiento.
5 reglas de oro para limpiar el lavarropas y evitar que las prendas salgan con mal olor
No hay nada peor que sacar la ropa del lavarropas y que ésta salga con mal olor. Por esta razón, expertos recomiendan garantizar la limpieza del electrodoméstico con frecuencia
Cómo limpiar el lavarropas y mantenerlo libre de malos olores
Limpiá el tambor cada dos meses
Este componente necesita una limpieza profunda para eliminar los residuos acumulados. Con el lavarropas vacío, seleccioná el programa específico para limpiar el tambor. Si tu modelo no dispone de esta función, utilizá un ciclo de lavado en vacío siguiendo las indicaciones del fabricante. Después de cada uso, dejá la puerta abierta para favorecer la ventilación y evitar la humedad.
Prestale atención a la goma de la puerta
La junta de goma suele acumular agua, restos de detergente y suciedad. Después de cada lavado, repasala con un paño limpio y seco, especialmente en los pliegues. Si aparecen manchas de moho, utilizá un producto adecuado para ese material, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Evitá mezclar lavandina con otros productos de limpieza.
Mantené limpio el cajón del detergente
Retiralo de su compartimento y lavalo con agua tibia y jabón. Para eliminar los restos de suavizante y detergente adheridos en las esquinas, podés utilizar un cepillo de dientes viejo. Antes de volver a colocarlo, asegurate de que esté completamente seco.
Revisá el filtro del desagüe cada dos o tres meses
Antes de abrirlo, apagá el lavarropas y colocá una toalla o un recipiente para recoger el agua residual. Retirá las pelusas, los pelos y otros residuos acumulados. Después, limpiá el filtro con un paño y volvé a colocarlo correctamente.
No dejés ropa húmeda dentro del tambor
Esta es una regla fundamental para evitar los malos olores. Cuando termina el ciclo, sacá las prendas cuanto antes y dejá la puerta entreabierta. Si la ropa permanece durante horas en un ambiente cerrado y húmedo, aparecen condiciones favorables para la proliferación de microorganismos y los olores desagradables.