Prestale atención a la goma de la puerta

La junta de goma suele acumular agua, restos de detergente y suciedad. Después de cada lavado, repasala con un paño limpio y seco, especialmente en los pliegues. Si aparecen manchas de moho, utilizá un producto adecuado para ese material, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Evitá mezclar lavandina con otros productos de limpieza.

5 reglas de oro para cuidar el lavarropas.

Mantené limpio el cajón del detergente

Retiralo de su compartimento y lavalo con agua tibia y jabón. Para eliminar los restos de suavizante y detergente adheridos en las esquinas, podés utilizar un cepillo de dientes viejo. Antes de volver a colocarlo, asegurate de que esté completamente seco.

Revisá el filtro del desagüe cada dos o tres meses

Antes de abrirlo, apagá el lavarropas y colocá una toalla o un recipiente para recoger el agua residual. Retirá las pelusas, los pelos y otros residuos acumulados. Después, limpiá el filtro con un paño y volvé a colocarlo correctamente.

Cómo limpiar el lavarropas y evitar el mal olor de las prendas.

No dejés ropa húmeda dentro del tambor

Esta es una regla fundamental para evitar los malos olores. Cuando termina el ciclo, sacá las prendas cuanto antes y dejá la puerta entreabierta. Si la ropa permanece durante horas en un ambiente cerrado y húmedo, aparecen condiciones favorables para la proliferación de microorganismos y los olores desagradables.