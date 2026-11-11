Por qué recomiendan meter una esponja en el lavarropas: el truco viral que protege tu electrodoméstico

Al introducir una esponja limpia o nueva junto con la ropa, esta actúa como un imán natural de residuos. Su textura absorbe y atrapa los pelos y las pelusas antes de que vuelvan a adherirse a otras prendas o, peor aún, terminen colándose en los conductos y obstruyendo el filtro del lavarropas.

Puedes implementar diferentes trucos caseros en tu lavarropas.

De esta manera, implementar este truco casero no solo garantiza que la ropa salga notablemente más limpia y libre de cabellos molestos, sino que también contribuye de forma directa a alargar la vida útil del lavarropas, evitando visitas innecesarias al service técnico por problemas de acumulación de suciedad.

Cómo aplicar el truco de manera correcta

Llevar adelante este método no requiere conocimientos avanzados ni productos costosos. Los pasos a seguir son sumamente sencillos: