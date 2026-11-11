Entre los trucos caseros que ganan fuerza en las redes sociales y se vuelven virales en cuestión de horas, hay uno en particular que llama la atención por su simpleza y efectividad dentro del área de servicio: colocar una esponja de lavar los platos en el lavarropas.
Por qué recomiendan meter una esponja en el lavarropas: el truco viral que protege tu electrodoméstico
Si tienes una esponja sin usar, puedes meterla en tu lavarropas para realizar un truco casero viral. Todos los detalles
Aunque a primera vista parezca una ocurrencia insólita o poco práctica, el método de la esponja cuenta con una explicación técnica muy lógica vinculada al mantenimiento del electrodoméstico y al cuidado de las prendas.
Para qué sirve colocar una esponja en el lavarropas
El secreto de este truco radica pura y exclusivamente en la superficie porosa de la esponja tradicional. Durante un ciclo de lavado normal, las prendas desprenden una gran cantidad de pelos, pelusas y residuos textiles que quedan flotando en el agua.
Al introducir una esponja limpia o nueva junto con la ropa, esta actúa como un imán natural de residuos. Su textura absorbe y atrapa los pelos y las pelusas antes de que vuelvan a adherirse a otras prendas o, peor aún, terminen colándose en los conductos y obstruyendo el filtro del lavarropas.
De esta manera, implementar este truco casero no solo garantiza que la ropa salga notablemente más limpia y libre de cabellos molestos, sino que también contribuye de forma directa a alargar la vida útil del lavarropas, evitando visitas innecesarias al service técnico por problemas de acumulación de suciedad.
Cómo aplicar el truco de manera correcta
Llevar adelante este método no requiere conocimientos avanzados ni productos costosos. Los pasos a seguir son sumamente sencillos:
- Elegir la esponja adecuada: es fundamental que la esponja esté completamente limpia y, preferentemente, sea nueva o de uso exclusivo para este fin (sin restos de detergentes anteriores o grasa de cocina).
- Colocarla en el tambor: antes de iniciar el ciclo de lavado habitual y cargar las prendas, introducís la esponja directamente entre la ropa.
- Iniciar el lavado: programas el lavarropas con normalidad. Al finalizar el proceso, vas a notar cómo la esponja acumuló una gran cantidad de pelusas que, de otro modo, habrían quedado en las telas o en los filtros del aparato.
En pocas palabras
- Lavarropas: un truco viral propone colocar una esponja limpia en el tambor para atrapar pelusas.
- Beneficios: este método casero protege el electrodoméstico y mejora la limpieza de la ropa.
- Aplicación: simplemente se introduce la esponja junto a la carga de lavado antes de iniciar el ciclo.