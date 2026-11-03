Cuántas pelotas de tenis colocar en el lavarropas para decirle adiós a las manchas difíciles

A la hora de dejar la ropa impecable, muchas personas se enfrentan a un problema recurrente: las manchas difíciles que no salen únicamente con jabón o suavizante. Frente a esto, ha cobrado una enorme popularidad un ingenioso truco casero que promete optimizar el lavado diario utilizando un elemento que pocos imaginaban fuera de una cancha: las pelotas de tenis.
Este método, altamente recomendado por expertos en el cuidado del hogar, ayuda a potenciar el lavado de prendas gruesas y pesadas sin necesidad de gastar dinero en productos químicos costosos o abrasivos. Sin embargo, surge una duda muy frecuente entre quienes quieren probarlo por primera vez: ¿cuántas pelotas de tenis hay que colocar exactamente en el lavarropas?
Cuántas pelotas de tenis usar en el lavarropas
La cantidad ideal para aplicar este truco casero en un ciclo de lavado convencional es de 2 a 3 pelotas de tenis. Colocar este número exacto garantiza que cumplan su función sin poner en riesgo el funcionamiento del electrodoméstico.
No es recomendable colocar más de 3 pelotas por lavado. Un exceso de peso puede generar golpes bruscos contra las paredes del tambor y deteriorar los rodamientos o el eje del lavarropas a largo plazo.
Los beneficios de realizar este truco casero
Al colocar pelotas de tenis en el tambor mientras se lava la ropa, estas rebotan entre las prendas generando una fricción mecánica constante. Esta acción ayuda a desintegrar la mugre más incrustada en tejidos duros como jeans, camperas o toallas, facilitando que el detergente penetre mejor en las fibras.
Entre sus principales ventajas destacan:
- Eliminación de manchas resistentes: ayuda a aflojar restos de barro y suciedad acumulada en prendas de trabajo o tela gruesa.
- Evita pelotitas y apelmazamiento: en abrigos de pluma o acolchados, distribuye el relleno de forma uniforme para que no pierdan volumen.
- Ahorro de agua y detergente: al mejorar el rendimiento del frotado, se reduce la necesidad de repetir ciclos de lavado.
En pocas palabras
- Truco casero: se usan pelotas de tenis en el lavarropas para potenciar el lavado de ropa y eliminar manchas difíciles.
- Cantidad recomendada: se aconseja colocar entre 2 y 3 pelotas de tenis por ciclo de lavado para no dañar el electrodoméstico.
- Beneficios: la fricción mecánica de las pelotas ayuda a desintegrar suciedad incrustada y mejora la distribución de rellenos en prendas gruesas.