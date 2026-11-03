Cuántas pelotas de tenis colocar en el lavarropas para decirle adiós a las manchas difíciles

Este método, altamente recomendado por expertos en el cuidado del hogar, ayuda a potenciar el lavado de prendas gruesas y pesadas sin necesidad de gastar dinero en productos químicos costosos o abrasivos. Sin embargo, surge una duda muy frecuente entre quienes quieren probarlo por primera vez: ¿cuántas pelotas de tenis hay que colocar exactamente en el lavarropas?

Cuántas pelotas de tenis usar en el lavarropas

La cantidad ideal para aplicar este truco casero en un ciclo de lavado convencional es de 2 a 3 pelotas de tenis. Colocar este número exacto garantiza que cumplan su función sin poner en riesgo el funcionamiento del electrodoméstico.