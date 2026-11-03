Padrón electoral 2027: ya se puede consultar el registro provisorio y chequear los datos

Número de Documento Nacional de Identidad (DNI): ingresar la numeración sin puntos ni espacios.

ingresar la numeración sin puntos ni espacios. Género: seleccionar la opción que figura en el DNI (femenino, masculino o no binario).

seleccionar la opción que figura en el DNI (femenino, masculino o no binario). Distrito electoral: elegir la provincia correspondiente al domicilio actual.

En esta etapa preliminar, el padrón provisorio no informa la escuela asignada ni el número de mesa de votación. El sistema únicamente muestra el nombre y apellido completos de las personas habilitadas, junto con la sección y el circuito electoral asignados. Quienes no aparezcan en la nómina o detecten errores en sus datos personales deberán radicar el reclamo en línea dentro de la misma plataforma antes de la fecha límite fijada para fines de noviembre.

El panorama electoral nacional y la incógnita de las PASO

A nivel federal, la elección general está fijada por ley para el cuarto domingo de octubre anterior al vencimiento de los mandatos (24 de octubre de 2027). En esa jornada se elegirá la fórmula presidencial para el período 2027-2031 y se renovarán bancas en el Congreso Nacional, donde Mendoza pondrá en juego 5 lugares en la Cámara de Diputados y la totalidad de sus 3 bancas en el Senado de la Nación.

De no alcanzarse los porcentajes necesarios para consagrar un ganador en primera vuelta, la segunda vuelta electoral (balotaje) tendrá lugar el 21 de noviembre.

Respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, hoy continúan previstas en el marco normativo para el 1 de agosto de 2027, aunque su realización final dependerá del tratamiento del proyecto de reforma que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Congreso para su eliminación definitiva.

El escenario en Mendoza y la posibilidad de votar hasta 7 veces

En el plano provincial, Mendoza cuenta con legislación electoral propia que fija sus elecciones provinciales de manera desdoblada del calendario de la Nación.

A este desdoblamiento provincial se añade la facultad legal de los distintos jefes comunales de adelantar los comicios en sus respectivos departamentos. Si los municipios resuelven desdoblar sus elecciones locales para intendentes y concejales de las provinciales, y a nivel nacional se confirma un balotaje, los mendocinos podrían acudir a las urnas hasta siete veces a lo largo del año entre primarias, generales y eventuales segundas vueltas.