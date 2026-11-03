La polémica tras el ataque de un perro en Chacras: qué dice la ley y por qué apunta a los dueños

En Mendoza está vigente la Ley 7633 (sancionada el 27 de febrero de 2008), también conocida como Régimen jurídico para la tenencia de animales peligrosos, la cual tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes y de otros animales.

Según la Ley 7633, los dueños de los perros considerados peligrosos deben contar con una licencia para su tenencia. Canva

La Ley indica que para la tenencia de estos "perros peligrosos" es obligatorio tener una licencia administrativa otorgada por el municipio de residencia con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Acreditar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales.

También, debe quedar registro sobre si el animal está destinado a convivir con los sus tutores o si será destinado al cuidado de propiedades u otros fines.

Además, el dueño del animal tiene la obligación de hacer la denuncia sobre cualquier incidente causado por el perro por daños a terceros dentro de las 48 horas hábiles de ocurrido para evitar cualquier tipo de penalización.

Otro punto que destaca la ley es que el dueño del perro debe comunicar al registro municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal dentro de un plazo de 15 días, o de lo contrario podría recibir algún tipo de sanción.

¿Qué sanciones puede recaer sobre el tutor de un perro considerado peligroso?

Abandonar al perro peligroso.

Tener perros peligrosos sin poseer licencia.

Vender un perro peligroso a quien no tenga la licencia correspondiente.

Adiestrar dichos animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.

La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de perros peligrosos o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.

Según el Código Contravencional de la provincia, aquel tutor de un perro peligroso que no cumpla con los requisitos de cuidado y tenencia responsable del animal será sancionado con multa desde 600 Unidades Fiscales hasta 1.500 U.F., es decir, desde los $360.000 hasta los $900.000. También contempla arresto desde 6 días hasta 15 días.

Además, se podrá proceder al secuestro de estos animales para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y cuando éstos fueren salvajes se los pondrá a disposición del Departamento de Fauna dependiente de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

Por otro lado, quienes descuiden a un perro o a cualquier clase de mascota a su cargo, sea potencialmente peligroso o no, dejándolos deambular por las calles en vías o lugares públicos, estorbando el tránsito o causando inseguridad a las personas que transitan a pie, bicicleta o vehículo automotor, será sancionado con multa desde un 1.000 U.F. hasta 2.000 U.F., es decir, desde los $600.000 hasta $1.200.000, o arresto desde 10 días hasta 20 días.

El propietario del animal tiene la obligación de hacer la denuncia correspondiente en el registro municipal de todo incidente causado por el perro con daños a terceros, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles. Canva

¿Cuáles son las razas consideradas peligrosas por la Ley 7633?

Son los que sean puros o cruza de razas que por su potencia de mandíbula, musculatura, talla y temperamento genéticamente agresivo, pudieran causar la muerte o lesiones graves a las personas o a otros animales y daños a las cosas:

Mastin Napolitano

Doberman

Pitbull

Bull Terrier

Dogo Argentino

Rottweiler

Presa Canario

Akita Inu

Gran Perro Japonés

Oscar Mellado, abogado especialista en derecho animal, aseguró: "Para mi no existen los perros peligrosos, el único peligroso es el hombre. El entorno es el que gravita la situación del animal".

Además, Mellado destacó: "El animal es un ser vivo, es un ser sintiente. No puede comprender la criminalidad de los hechos en los cuales se ve involucrado. No se lo puede matar. En Argentina no existe la pena de muerte".