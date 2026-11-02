Murió una anciana que fue atacada por un perro en Luján

El hallazgo fue realizado por su hijo al regresar de su jornada laboral. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se realizaron las medidas de rigor con intervención de Policía Científica, Policía Rural y UID, a fin de establecer las circunstancias del hecho.

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