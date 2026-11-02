Una mujer de 88 años falleció tras ser atacada por un perro en Luján de Cuyo este lunes
Murió una anciana que fue atacada por un perro en Luján
Fue este lunes. La víctima fue encontrada por un hijo. Estaba seriamente lesionada por mordeduras de un perro
Se tomó conocimiento de esta tragedia a las 14.
Personal de la Comisaría 47° intervino en este hecho ocurrido en el barrio Chacras de Coria. La mujer de 88 años fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, con múltiples lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de un can.
El hallazgo fue realizado por su hijo al regresar de su jornada laboral. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se realizaron las medidas de rigor con intervención de Policía Científica, Policía Rural y UID, a fin de establecer las circunstancias del hecho.
Nota en desarrollo
En pocas palabras
- Tragedia en Luján: una mujer de 88 años murió tras ser atacada por un perro en su domicilio.
- Hallazgo macabro: el cuerpo fue encontrado por su hijo al regresar del trabajo, presentando múltiples mordeduras.
- Investigación en curso: las autoridades policiales y judiciales trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque fatal.