El Pity Álvarez se descompensó antes de declarar según su abogado tiene "abstinencia"

Minutos después, el artista se descompuso en el patio interno y debió ser asistido de urgencia por personal médico.

La expectativa era alta para esta decimosexta audiencia, donde también debían prestar testimonio el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el conocido cura rockero César Scicchitano Tagle.

La defensa, integrada por Queijeiro y Javier Baños, evaluaba sumar otros tres o cuatro testigos ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.

Mientras la salud del excantante de Viejas Locas e Intoxicados volvía a poner en pausa el proceso, sus letrados mantenían abierta otra batalla en paralelo: aguardan una resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre recursos de queja unificados.

El núcleo del reclamo de la defensa apunta directamente a la validez del juicio, que comenzó el pasado 10 de agosto sin que, según sostienen, estuviera zanjada de forma definitiva la aptitud psíquica y médica del músico para comprender los actos del proceso y ejercer su propia defensa.

Entre pasillos hospitalarios, médicos y chicanas judiciales, el futuro procesal de Pity Álvarez continúa en una cuerda floja donde cada audiencia parece pender de un hilo.