El juicio contra Cristian Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz vivió una jornada tan insólita como tensa en los tribunales porteños. El exlíder de Viejas Locas se descompensó minutos antes de declarar y el juicio no pudo avanzar.
El Pity Álvarez se descompensó antes de declarar según su abogado tiene "abstinencia"
El juicio contra Pity Álvarez por homicidio se suspendió tras una descompensación del músico, quien según su abogado atraviesa un cuadro de "abstinencia"
El músico, trasladado desde la clínica de salud mental Solar Colonial en una ambulancia y bajo supervisión médica, llegó pasadas las once de la mañana para declarar por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.
Sin embargo, apenas pisó el edificio, el panorama se torció: “Está medio mal, veremos si quiere declarar. Tiene abstinencia”, advirtió su abogado, Sebastián Queijeiro.
Minutos después, el artista se descompuso en el patio interno y debió ser asistido de urgencia por personal médico.
La expectativa era alta para esta decimosexta audiencia, donde también debían prestar testimonio el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el conocido cura rockero César Scicchitano Tagle.
La defensa, integrada por Queijeiro y Javier Baños, evaluaba sumar otros tres o cuatro testigos ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.
Mientras la salud del excantante de Viejas Locas e Intoxicados volvía a poner en pausa el proceso, sus letrados mantenían abierta otra batalla en paralelo: aguardan una resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre recursos de queja unificados.
El núcleo del reclamo de la defensa apunta directamente a la validez del juicio, que comenzó el pasado 10 de agosto sin que, según sostienen, estuviera zanjada de forma definitiva la aptitud psíquica y médica del músico para comprender los actos del proceso y ejercer su propia defensa.
Entre pasillos hospitalarios, médicos y chicanas judiciales, el futuro procesal de Pity Álvarez continúa en una cuerda floja donde cada audiencia parece pender de un hilo.
En pocas palabras
- Juicio suspendido: el proceso contra el músico Cristian Pity Álvarez se interrumpió por su descompensación.
- Estado de salud: según su abogado, el artista sufre un cuadro de abstinencia.