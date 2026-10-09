Pity Álvarez: el psiquiátrico donde está internado tomó una medida polémica

La institución demostró su interés en “el bienestar psíquico del paciente, para lograr así su estabilización y compensación”, por lo que evaluaron que Álvarez “no debe interrumpir su tratamiento ni verse influenciado por factores externos que pongan en riesgo la búsqueda de la estabilidad de su cuadro de base”.

En este sentido, añadieron: “Desaconsejamos en forma rotunda que, mientras curse su internación actual, pueda participar en forma simultánea de un proceso penal que incluya audiencias (virtuales o presenciales), interrogatorios, traslados y situaciones similares que podrían atentar contra su estabilidad y la de terceros”.

“Consideramos que exponer en este momento agudo del cuadro de base del paciente se encuentra rotundamente contraindicado, desde el punto de vista terapéutico-asistencial. El paciente aún presenta indicadores de riesgo cierto e inminente para sí o terceros y tampoco fue descartado”, continuó el escrito.

Además, los profesionales mostraron una fuerte preocupación por la exposición “a situaciones que podrían resultar hostiles, como interrogatorios, presión mediática, judicial”, que podría atravesar el músico en medio de su internación, que definieron como “aguda”. La mención deriva del “componente paranoide de su cuadro de base”: “Esta posible exposición a dicho ambiente llevaría a desencadenar un estallido de su sintomatología aguda”.

“Más allá de los antecedentes por salud mental, previo a su internación presentaba abandono de su tratamiento psicofarmacológico, asociado a consumo diario de múltiples sustancias psicoactivas, conductas desorganizadas, como encerrarse en su cuarto a consumir bajo llave, confinado en su habitación sin siquiera salir al baño; cambiaba en forma sistemática la cerradura de su domicilio (todo por su ideación paranoide). Conductas desorganizadas que se incrementaron durante su proceso penal, por lo que es clara la incidencia que tiene sobre el cuadro agudo del paciente”, sostuvo el texto.

En consideración, solicitaron la inmediata intervención del “actual Juzgado de Familia a cargo del control de su internación, del juzgado civil implicado en la determinación de su capacidad jurídica, y del órgano de revisión” para que den lugar al “criterio del equipo terapéutico tratante en esta internación”; con el fin de “evitar la desestabilización” del cantante e insistieron en que “el paciente no debe participar de dicho proceso judicial”.

En caso de que el pedido no fuera contemplado, la institución solicitó “ser eximidos de cualquier eventual responsabilidad médica, penal o civil derivada de cualquier acontecimiento que pudiera suceder ante una probable descompensación de su cuadro de base que acontezca durante sus audiencias, o como consecuencia de la participación en las mismas”.

Fuente: noticiasargentinas.com