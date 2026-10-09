El hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde se encuentra internado Cristian Pity Álvarez, se pronunció respecto a la presencia del cantante en las audiencias del juicio donde se lo acusa del homicidio de Cristian Díaz, señalaron que se econtrará expuesto a situaciones que podrían ser hostiles para su salud mental "y el componente paranoide de su cuadro de base".
Pity Álvarez: el psiquiátrico donde está internado tomó una medida polémica
El hospital psiquiátrico donde se encuentra internado Pity Álvarez tomó una decisión crucial respecto de la presencia del cantante en el juicio
A su vez, en caso de no seguir la recomendación y producirse un retroceso de salud mental, pidieron estar eximidos de cualquier responsabilidad penal.
En un documento elevado a las autoridades correspondientes, el hospital sostuvo: "Tras la evaluación del cuerpo médico forense se habría determinado que el paciente de referencia debe continuar con su proceso judicial penal en curso, lo que entendemos que implica que él participe de manera activa del mismo durante su actual internación".
La institución demostró su interés en “el bienestar psíquico del paciente, para lograr así su estabilización y compensación”, por lo que evaluaron que Álvarez “no debe interrumpir su tratamiento ni verse influenciado por factores externos que pongan en riesgo la búsqueda de la estabilidad de su cuadro de base”.
En este sentido, añadieron: “Desaconsejamos en forma rotunda que, mientras curse su internación actual, pueda participar en forma simultánea de un proceso penal que incluya audiencias (virtuales o presenciales), interrogatorios, traslados y situaciones similares que podrían atentar contra su estabilidad y la de terceros”.
“Consideramos que exponer en este momento agudo del cuadro de base del paciente se encuentra rotundamente contraindicado, desde el punto de vista terapéutico-asistencial. El paciente aún presenta indicadores de riesgo cierto e inminente para sí o terceros y tampoco fue descartado”, continuó el escrito.
Además, los profesionales mostraron una fuerte preocupación por la exposición “a situaciones que podrían resultar hostiles, como interrogatorios, presión mediática, judicial”, que podría atravesar el músico en medio de su internación, que definieron como “aguda”. La mención deriva del “componente paranoide de su cuadro de base”: “Esta posible exposición a dicho ambiente llevaría a desencadenar un estallido de su sintomatología aguda”.
“Más allá de los antecedentes por salud mental, previo a su internación presentaba abandono de su tratamiento psicofarmacológico, asociado a consumo diario de múltiples sustancias psicoactivas, conductas desorganizadas, como encerrarse en su cuarto a consumir bajo llave, confinado en su habitación sin siquiera salir al baño; cambiaba en forma sistemática la cerradura de su domicilio (todo por su ideación paranoide). Conductas desorganizadas que se incrementaron durante su proceso penal, por lo que es clara la incidencia que tiene sobre el cuadro agudo del paciente”, sostuvo el texto.
En consideración, solicitaron la inmediata intervención del “actual Juzgado de Familia a cargo del control de su internación, del juzgado civil implicado en la determinación de su capacidad jurídica, y del órgano de revisión” para que den lugar al “criterio del equipo terapéutico tratante en esta internación”; con el fin de “evitar la desestabilización” del cantante e insistieron en que “el paciente no debe participar de dicho proceso judicial”.
En caso de que el pedido no fuera contemplado, la institución solicitó “ser eximidos de cualquier eventual responsabilidad médica, penal o civil derivada de cualquier acontecimiento que pudiera suceder ante una probable descompensación de su cuadro de base que acontezca durante sus audiencias, o como consecuencia de la participación en las mismas”.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Decisión psiquiátrica: el hospital Solar Colonial desaconseja la participación de Pity Álvarez en el juicio.
- Riesgos de salud: se advierte sobre posibles recaídas y afectaciones a su salud mental por el contexto del proceso judicial.
- Eximición de responsabilidad: la institución pide no ser responsable si el cantante sufre una descompensación por asistir a las audiencias.