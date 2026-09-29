Ordenaron la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días tras un intento de fuga

Medidas de seguridad y vacante médica

Con el objetivo de evitar nuevos episodios como el de este lunes, la Justicia requirió al Hospital Tornú implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que Álvarez no abandone el tratamiento sin el alta formal, contemplando la asignación de una consigna policial si fuera preciso.

Por otro lado, se otorgó un plazo de 48 horas a la Clínica Dharma para informar si puede recibir al paciente en caso de determinarse una internación voluntaria. Si el estado de salud del músico permite la derivación a un centro especializado en salud mental y consumo problemático de sustancias, se intimó a SADAIC a tramitar con urgencia una vacante en su red de prestadores.

El fallo se da en forma paralela al proceso penal que enfrenta el artista por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 deberá determinar cómo continuará el trámite del juicio a la luz de las recientes decisiones médicas y judiciales.

Uno de los tantos momentos durante el juicio en los que Álvarez se quedó dormido.

El cuadro psiquiátrico de Pity Álvarez

Un informe emitido días atrás por la Clínica Dharma detalló que el músico fue evaluado el pasado 23 de septiembre, concluyendo que presentaba un riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, encuadrando en los criterios para una internación de tipo psiquiátrica.

Aquel diagnóstico no se había volcado inmediatamente en las actuaciones formales a la espera de que el paciente recibiera el alta clínica y completara una serie de estudios pendientes en áreas como cardiología, diabetología, infectología y toxicología.

Según consigna el documento médico, el músico padece un cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas que condicionan su conducta de forma patológica, provocando descompensaciones psicóticas agudas, pérdida de noción de peligro y conductas de riesgo que justifican la medida de protección extrema.