La Justicia ordenó la internación involuntaria de Cristian “Pity” Álvarez por un lapso de 90 días. La resolución fue adoptada este martes tras registrarse un intento de fuga por parte del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados del Hospital Tornú, donde permanecía internado a raíz de una crisis hipertensiva. El músico se presentó en Mendoza hace menos de tres meses y dio un buen show.
Ordenaron la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días tras un intento de fuga
La medida fue dispuesta por la Justicia luego de que el músico intentara escaparse del Hospital Tornú. Deberá ser derivado a una institución psiquiátrica en medio del juicio por el crimen de un vecino.
El Juzgado Civil a cargo del caso dispuso que el músico continúe bajo atención en dicho centro asistencial hasta que se concrete su traslado a una clínica especializada en salud mental y adicciones. A su vez, se exigió al director del hospital presentar un informe de evolución del paciente cada 30 días o notificar cualquier novedad de relevancia.
En la orden judicial se remarcó que la internación se considera un recurso restrictivo y por el menor tiempo posible, garantizando los derechos fundamentales del paciente. De este modo, una vez que cese la causa que motivó la medida, se procederá a su externación inmediata sin requerir una nueva intervención de la magistratura. Si la situación médica exige prorrogar el tratamiento pasados los tres meses, deberá ser evaluado y comunicado a los tribunales.
Medidas de seguridad y vacante médica
Con el objetivo de evitar nuevos episodios como el de este lunes, la Justicia requirió al Hospital Tornú implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que Álvarez no abandone el tratamiento sin el alta formal, contemplando la asignación de una consigna policial si fuera preciso.
Por otro lado, se otorgó un plazo de 48 horas a la Clínica Dharma para informar si puede recibir al paciente en caso de determinarse una internación voluntaria. Si el estado de salud del músico permite la derivación a un centro especializado en salud mental y consumo problemático de sustancias, se intimó a SADAIC a tramitar con urgencia una vacante en su red de prestadores.
El fallo se da en forma paralela al proceso penal que enfrenta el artista por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 deberá determinar cómo continuará el trámite del juicio a la luz de las recientes decisiones médicas y judiciales.
El cuadro psiquiátrico de Pity Álvarez
Un informe emitido días atrás por la Clínica Dharma detalló que el músico fue evaluado el pasado 23 de septiembre, concluyendo que presentaba un riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, encuadrando en los criterios para una internación de tipo psiquiátrica.
Aquel diagnóstico no se había volcado inmediatamente en las actuaciones formales a la espera de que el paciente recibiera el alta clínica y completara una serie de estudios pendientes en áreas como cardiología, diabetología, infectología y toxicología.
Según consigna el documento médico, el músico padece un cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas que condicionan su conducta de forma patológica, provocando descompensaciones psicóticas agudas, pérdida de noción de peligro y conductas de riesgo que justifican la medida de protección extrema.
En pocas palabras
- Justicia ordenó: La Justicia ordenó la internación involuntaria de Cristian “Pity” Álvarez por 90 días tras un intento de fuga del Hospital Tornú.
- Evaluación psiquiátrica: Un informe previo detalló que el músico presenta riesgo cierto e inminente para sí y terceros, justificando la internación psiquiátrica.
- Proceso judicial: La medida se da en paralelo al proceso penal que enfrenta el artista por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz en 2018.