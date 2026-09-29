Un hecho de vandalismo en la provincia de Tucumán tuvo un final feliz luego de que los jóvenes que rompieron una maceta de un local decidieran repararlo al viralizarse el repudiable accionar.
Video: vándalos rompieron una maceta, fueron escrachados pero después tuvieron una buena acción
Un hecho de vandalismo en la provincia de Tucumán tuvo un final feliz luego de que los jóvenes que rompieron una maceta de un local decidieran repararlo
El hecho de vandalismo se conoció días atrás cuando el comercio gastronómico, ubicado en la calle Provincia de Corrientes 579, en San Miguel de Tucumán, publicó en sus redes sociales el video de las cámaras de seguridad en el que se muestra a los jóvenes pasar por la puerta y romper una maceta sin sentido. Claro que las imágenes se viralizaron en cuestión de pocos minutos debido al repudiable episodio.
“Nos da mucha pena tener que mostrar esto y simplemente no entendemos este actuar. Nos da bronca y, sobre todo, mucha tristeza ver con qué facilidad alguien puede destruir algo simplemente porque sí. Esto no es gracioso. No es una travesura”, expresaron las víctimas del acto de vandalismo.
El arrepentimiento tras el acto de vandalismo en Tucumán
Como era de esperarse, el video de la rotura de la maceta tuvo cientos de visualizaciones en las redes sociales y sobre todo con muchos comentarios negativos, lo que provocó que se vuelva viral en cuestión de pocos minutos.
Sin embargo, la siguiente publicación del local afectado por los vándalos en su cuenta oficial de Instagram es de las últimas horas. En ella se logra observar que los jóvenes involucrados se acercaron al local y repararon el daño que habían cometido.
“Así como mostramos lo que estuvo mal, también nos parece justo reconocer cuando alguien decide hacer las cosas bien”, manifestaron los dueños del comercio en Tucumán.
Este video también se volvió viral, pero en esta oportunidad la publicación tuvo comentarios positivos, en los que se felicitó el accionar de los jóvenes pese al repudiable acto de vandalismo que habían cometido horas antes.
En pocas palabras
- Vándalos tucumanos: jóvenes rompieron una maceta en un local de Tucumán y fueron escrachados en redes sociales.
- Arrepentimiento y reparación: Tras la viralización del acto de vandalismo, los implicados se acercaron al comercio para reparar el daño causado.
- Final positivo: el gesto de los jóvenes fue reconocido por el local y celebrado por los usuarios en redes sociales.