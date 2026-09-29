Video: vándalos rompieron una maceta, fueron escrachados pero después tuvieron una buena acción

TRES JÓVENES ROMPIERON UNA MACETA EN LA PUERTA DE UN LOCAL SIN NINGÚN MOTIVO



Salutare compartió el video con una mezcla de bronca y tristeza: tres personas que pasaban por la puerta decidieron destruir una de sus plantas simplemente porque sí. Sin razón, sin consecuencias,… pic.twitter.com/rxFpjMs4tv — tendenciadenoticias (@TendenciaDN) September 26, 2026

El arrepentimiento tras el acto de vandalismo en Tucumán

Como era de esperarse, el video de la rotura de la maceta tuvo cientos de visualizaciones en las redes sociales y sobre todo con muchos comentarios negativos, lo que provocó que se vuelva viral en cuestión de pocos minutos.

Sin embargo, la siguiente publicación del local afectado por los vándalos en su cuenta oficial de Instagram es de las últimas horas. En ella se logra observar que los jóvenes involucrados se acercaron al local y repararon el daño que habían cometido.

SALUTARE ACTUALIZÓ EL CASO DE LA MACETA: LOS CHICOS VOLVIERON Y REPARARON EL DAÑO



❤️ Días atrás el video de tres jóvenes rompiendo una planta en la puerta del local se viralizó y generó mucha indignación. Hoy la historia tiene otro final: los chicos involucrados se acercaron… pic.twitter.com/mXFtjouyKQ — tendenciadenoticias (@TendenciaDN) September 28, 2026

“Así como mostramos lo que estuvo mal, también nos parece justo reconocer cuando alguien decide hacer las cosas bien”, manifestaron los dueños del comercio en Tucumán.

Este video también se volvió viral, pero en esta oportunidad la publicación tuvo comentarios positivos, en los que se felicitó el accionar de los jóvenes pese al repudiable acto de vandalismo que habían cometido horas antes.