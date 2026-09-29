Quién es el político de La Libertad Avanza que fue sancionado por conducir alcoholizado

El vehículo no fue incautado y, de acuerdo con la información aportada, una allegada al dirigente político, identificada por sus iniciales como M.A., se hizo cargo de la conducción del auto y retiró a Juan Pablo Allan del lugar. Como consecuencia de la infracción, la sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia de conducir durante 90 días.

La trayectoria política de Allan

Juan Pablo Allan estuvo vinculado al PRO y desarrolló buena parte de su actividad política en la ciudad de La Plata. En su cuenta de Instagram se presenta como escribano público y menciona entre sus antecedentes haber sido senador provincial por La Plata durante el período 2015-2023.

El dirigente político que manejaba alcoholizado.

También señala haber ocupado el cargo de director ejecutivo del RENAR y actualmente se identifica como concejal de La Plata, función que ejerce desde 2025.

El episodio que lo tiene ahora como protagonista ocurrió durante un control de tránsito en Pinamar y derivó en la aplicación de la sanción correspondiente al político por circular con presencia de alcohol, en una jurisdicción donde rige el régimen de tolerancia cero.