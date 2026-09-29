El dirigente político Juan Pablo Allan, ex PRO y actual de la Libertad Avanza en La Plata, fue demorado durante un control de tránsito realizado el pasado fin de semana en la rotonda principal de Pinamar, donde se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio positivo. Por este motivo es que terminó sancionado.
Quién es el político de La Libertad Avanza que fue sancionado por conducir alcoholizado
El político circulaba con 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre en una zona donde la tolerancia es cero
Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, Juan Pablo Allan circulaba al volante de un auto Toyota Yaris gris cuando fue detenido durante un control de rutina en esa localidad balnearia.
Las autoridades realizaron el test de rigor en el lugar el cual arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. “En esa zona hay tolerancia cero, por lo cual se procedió al retiro de su licencia de conducir”, señalaron las fuentes consultadas.
El vehículo no fue incautado y, de acuerdo con la información aportada, una allegada al dirigente político, identificada por sus iniciales como M.A., se hizo cargo de la conducción del auto y retiró a Juan Pablo Allan del lugar. Como consecuencia de la infracción, la sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia de conducir durante 90 días.
La trayectoria política de Allan
Juan Pablo Allan estuvo vinculado al PRO y desarrolló buena parte de su actividad política en la ciudad de La Plata. En su cuenta de Instagram se presenta como escribano público y menciona entre sus antecedentes haber sido senador provincial por La Plata durante el período 2015-2023.
También señala haber ocupado el cargo de director ejecutivo del RENAR y actualmente se identifica como concejal de La Plata, función que ejerce desde 2025.
El episodio que lo tiene ahora como protagonista ocurrió durante un control de tránsito en Pinamar y derivó en la aplicación de la sanción correspondiente al político por circular con presencia de alcohol, en una jurisdicción donde rige el régimen de tolerancia cero.
En pocas palabras
- Político sancionado: Juan Pablo Allan fue demorado en Pinamar por conducir con 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Consecuencia: Allan, dirigente de La Libertad Avanza, recibió una suspensión de 90 días de su licencia de conducir.
- Contexto de la falta: la infracción ocurrió en una zona de tolerancia cero para el consumo de alcohol al volante.