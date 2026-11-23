El proceso judicial contra el músico Cristian Pity Álvarez sumó un capítulo relevante fuera de los tribunales, vinculado a las condiciones económicas de los familiares de la víctima.
Pity Álvarez: Cuál es la promesa que le hizo a la hija del hombre que asesinó
Luego de la condena de 12 años que recibió Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, se conoció la promesa que el músico le hizo a la hija de la víctima
Tras la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión por el homicidio de su vecino Cristian Díaz, el abogado querellante, Fernando Burlando, confirmó que el exlíder de Viejas Locas ya comenzó a ejecutar un compromiso asumido con la hija menor del hombre fallecido.
Según detalló el representante legal de la familia Díaz, el acuerdo consiste en que el músico solvente de manera integral los gastos educativos de la niña y le garantice una vivienda.
Fernando Burlando señaló que la menor quedó en una situación de marcada vulnerabilidad económica y social tras la pérdida de su padre, motivo por el cual el ofrecimiento de Álvarez resultó determinante en el tramo final del debate oral.
El cumplimiento efectivo de esta asistencia fue uno de los factores centrales que modificaron la postura de la querella al momento de los alegatos.
Mientras la fiscalía había solicitado una pena de 18 años de cárcel, la representación de los familiares optó por requerir una condena atenuada de 11 años y dos meses, cifra cercana a los 12 años finalmente impuestos por el tribunal.
De acuerdo con las declaraciones del letrado, los aportes económicos para la educación y el techo de la menor ya se encuentran en marcha.
De este modo, la resolución del expediente judicial no solo estableció la responsabilidad penal del músico, sino que también incorporó una medida de reparación material directa destinada a cubrir las necesidades básicas y formativas de la hija de la víctima a largo plazo.
En pocas palabras
- Pity Álvarez: cumplió la promesa de garantizar educación y vivienda a la hija de la víctima.
- Sentencia: el músico fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz.
- Compromiso: el acuerdo incluyó el pago de gastos educativos y el acceso a una vivienda para la menor.