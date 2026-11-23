Fernando Burlando señaló que la menor quedó en una situación de marcada vulnerabilidad económica y social tras la pérdida de su padre, motivo por el cual el ofrecimiento de Álvarez resultó determinante en el tramo final del debate oral.

El cumplimiento efectivo de esta asistencia fue uno de los factores centrales que modificaron la postura de la querella al momento de los alegatos.

Mientras la fiscalía había solicitado una pena de 18 años de cárcel, la representación de los familiares optó por requerir una condena atenuada de 11 años y dos meses, cifra cercana a los 12 años finalmente impuestos por el tribunal.

De acuerdo con las declaraciones del letrado, los aportes económicos para la educación y el techo de la menor ya se encuentran en marcha.

De este modo, la resolución del expediente judicial no solo estableció la responsabilidad penal del músico, sino que también incorporó una medida de reparación material directa destinada a cubrir las necesidades básicas y formativas de la hija de la víctima a largo plazo.