El macabro hallazgo lo hizo una mujer que el domingo estaba en el camping El Pinar de Las Heras y vio el cuerpo flotando en el canal Cacique Guaymallén.

Efectivos de policía Científica revisaron el cadáver y corroboraron que tenía varias escoriaciones, pero justamente por lo avanzado de su descomposición será necesario esperar hasta la necropsia para saber si el ex convicto murió ahogado o si fue asesinado y luego arrojado al Cacique Guaymallén para tapar pruebas o entorpecer la investigación de su muerte.

Sí dejaron en claro en el primer informe que elevaron al Ministerio de Seguridad que no observaron quemaduras en el cuerpo ni otros traumatismos craneales.

Si el ex convicto hubiese muerto ahogado en ese cauce, se convertiría en la cuarta víctima fatal del Cacique Guaymallén en sólo 4 días.

Un preso que entró y salió de la cárcel varias veces

Para Cristian Adrián Bustos Rojas, el sistema penitenciario tenía una puerta vaivén. Es que él entró y salió varias veces de distintos penales, tanto que acumulaba 7 hojas de un prontuario que arrancó hace 16 años.

Según ese detalle de los delitos de los que se lo acusó, él comenzó su vida de delincuente con un asalto en 2010. Después lo atraparon in fraganti escalando una vivienda para robar y esa modalidad es la que habría repetido en los siguientes años.

Tanto que al parecer conocía como pocos el complejo San Felipe de la cárcel de Boulogne Sur Mer, de donde entró y salió varias veces.

En el año 2025 fue condenado por dos causas de robo que lo mantuvieron preso hasta el 19 de noviembre, cuando purgó esas penas y recuperó la libertad.

Las dos sentencias habían derivado de causas que instruyó la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores. La primera se resolvió el 25 de agosto de 2025 y la segunda el 22 de diciembre de ese mismo año.

Ambas se acordaron en sendos juicios abreviados en los que Bustos aceptó ser el autor de los delitos de los que se lo acusaba.