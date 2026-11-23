Lo que pudo ser un domingo de descanso y relax terminó en un espanto para una mujer que pasaba el día en el camping El Pinar, Las Heras. Al parecer la mujer se acercó al canal Cacique Guaymallén y pudo ver cómo el cadáver de un hombre flotaba en el agua y de inmediato avisó a una comisaría cercana. Horas más tarde la policía pudo identificarlo como un ex preso que acaba de salir de la cárcel.
El cadáver encontrado en el Cacique Guaymallén es de un ex preso que salió de la cárcel 3 días antes
Fue identificado como Cristian Adrián Bustos Rojas, de 35 años. Había salido en libertad el 19 de noviembre tras cumplir varias condenas por robos
Segun los datos oficiales se trata de Cristian Adrián Bustos Rojas, de 35 años, quien había salido de la cárcel sólo 3 días antes. Los registros marcan que cumplió su condena el 19 de noviembre.
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba varias heridas ya que al parecer el cauce lo arrastró por un largo trayecto del canal. Pero llamó la atención un visible un corte a la altura de la frente, precisamente en el entrecejo, y otro corte en la nariz.
Efectivos de policía Científica revisaron el cadáver y corroboraron que tenía varias escoriaciones, pero justamente por lo avanzado de su descomposición será necesario esperar hasta la necropsia para saber si el ex convicto murió ahogado o si fue asesinado y luego arrojado al Cacique Guaymallén para tapar pruebas o entorpecer la investigación de su muerte.
Sí dejaron en claro en el primer informe que elevaron al Ministerio de Seguridad que no observaron quemaduras en el cuerpo ni otros traumatismos craneales.
Si el ex convicto hubiese muerto ahogado en ese cauce, se convertiría en la cuarta víctima fatal del Cacique Guaymallén en sólo 4 días.
Un preso que entró y salió de la cárcel varias veces
Para Cristian Adrián Bustos Rojas, el sistema penitenciario tenía una puerta vaivén. Es que él entró y salió varias veces de distintos penales, tanto que acumulaba 7 hojas de un prontuario que arrancó hace 16 años.
Según ese detalle de los delitos de los que se lo acusó, él comenzó su vida de delincuente con un asalto en 2010. Después lo atraparon in fraganti escalando una vivienda para robar y esa modalidad es la que habría repetido en los siguientes años.
Tanto que al parecer conocía como pocos el complejo San Felipe de la cárcel de Boulogne Sur Mer, de donde entró y salió varias veces.
En el año 2025 fue condenado por dos causas de robo que lo mantuvieron preso hasta el 19 de noviembre, cuando purgó esas penas y recuperó la libertad.
Las dos sentencias habían derivado de causas que instruyó la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores. La primera se resolvió el 25 de agosto de 2025 y la segunda el 22 de diciembre de ese mismo año.
Ambas se acordaron en sendos juicios abreviados en los que Bustos aceptó ser el autor de los delitos de los que se lo acusaba.
En pocas palabras
- Hallazgo: se encontró un cadáver en el canal Cacique Guaymallén.
- Identidad: la víctima era Cristian Adrián Bustos Rojas, 35 años, preso recientemente liberado.
- Investigación:se investiga si murió ahogado o fue asesinado, esperando la necropsia.