El hombre se lesionó con dos cuchillos y luego fue reducido con el uso de una pistola Taser. Foto: Ministerio de Seguridad

Violencia de género

Cerca de las 19.30 del viernes -recién este lunes se tomó conocimiento de lo sucedido- el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) envió a efectivos del Cuerpo Motorizado de Prevención de la Policía de Mendoza a una vivienda de calle Las Arabias, en San Rafael, tras recibir un aviso por un episodio de violencia de género.

Al llegar, los policías encontraron en el patio a un hombre de 42 años con un cuchillo en cada mano. En una primera intervención, los efectivos utilizaron un dispositivo Taser, pero el hombre se desplazó hacia otro patio de la vivienda.

Mientras los policías le pedían que soltara los cuchillos, el hombre comenzó a lesionarse. Los efectivos utilizaron un segundo dispositivo Taser, con el que lograron inmovilizarlo y aprehenderlo.

El personal de una ambulancia lo asistió en el lugar y lo trasladó al hospital local. La ayudante fiscal interviniente ordenó las medidas correspondientes y dispuso su posterior traslado a la Comisaría 8ª.

A fines de mayo pasado se publicó la resolución que establece cómo debe ser el uso de las pistolas Taser y cuáles son los posibles riesgos para la salud de las personas.

Se trata de un arma no letal que a partir de este mes comenzó a usar la Policía de Mendoza.