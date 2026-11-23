La Policía utilizó una pistola Taser para evitar que un hombre siguiera lastimándose en un hecho ocurrido en San Rafael en medio de un episodio de violencia de género.
Con una pistola Taser la Policía redujo a un sujeto en un episodio de violencia de género
Fue en San Rafael. El hombre comenzó a lesionarse con dos cuchillos hasta que los efectivos lograron aprehenderlo
El Cuerpo Motorizado de Prevención de la fuerza de seguridad acudió a una vivienda de calle Las Arabias tras un aviso por violencia de género.
El hombre, que tenía dos cuchillos, fue aprehendido y trasladado al hospital local.
Violencia de género
Cerca de las 19.30 del viernes -recién este lunes se tomó conocimiento de lo sucedido- el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) envió a efectivos del Cuerpo Motorizado de Prevención de la Policía de Mendoza a una vivienda de calle Las Arabias, en San Rafael, tras recibir un aviso por un episodio de violencia de género.
Al llegar, los policías encontraron en el patio a un hombre de 42 años con un cuchillo en cada mano. En una primera intervención, los efectivos utilizaron un dispositivo Taser, pero el hombre se desplazó hacia otro patio de la vivienda.
Mientras los policías le pedían que soltara los cuchillos, el hombre comenzó a lesionarse. Los efectivos utilizaron un segundo dispositivo Taser, con el que lograron inmovilizarlo y aprehenderlo.
El personal de una ambulancia lo asistió en el lugar y lo trasladó al hospital local. La ayudante fiscal interviniente ordenó las medidas correspondientes y dispuso su posterior traslado a la Comisaría 8ª.
A fines de mayo pasado se publicó la resolución que establece cómo debe ser el uso de las pistolas Taser y cuáles son los posibles riesgos para la salud de las personas.
Se trata de un arma no letal que a partir de este mes comenzó a usar la Policía de Mendoza.
En pocas palabras
- Violencia de género: la Policía usó una Taser para detener a un hombre que se autolesionaba con cuchillos.
- Intervención policial: el hombre fue inmovilizado tras recibir descargas de Taser y trasladado al hospital.
- Arma no letal: se recuerda la reciente implementación y normativa del uso de pistolas Taser por la Policía de Mendoza.