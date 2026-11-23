A pesar del impactante accidente, la conductora resultó ilesa y no necesitó ser llevada a un hospital. Foto: Ministerio de Seguridad

El auto impactó contra un borde de la calzada y volcó sobre la calle.

La mujer no presentó lesiones y no necesitó asistencia médica. La Policía intervino en el lugar e investiga las causas del accidente.