Una mujer de 53 años protagonizó un accidente que terminó en vuelco ocurrido en la mañana de este lunes en San Martín.
Susto
Una mujer protagonizó un llamativo accidente en San Martín y resultó ilesa
La conductora, de 53 años, perdió el control de su Peugeot 308, impactó contra un borde de la calzada y ocurrió el accidente. No sufrió lesiones
El accidente ocurrió cerca de las 11.30 de este lunes en calle Galigniana, antes de llegar a la intersección con Costa Canal.
Según la información policial, la conductora circulaba en un Peugeot 308 al este cuando perdió el control de su propio auto y no pudo evitar el accidente.
El auto impactó contra un borde de la calzada y volcó sobre la calle.
La mujer no presentó lesiones y no necesitó asistencia médica. La Policía intervino en el lugar e investiga las causas del accidente.
En pocas palabras
- Accidente vehicular: Una mujer volcó su Peugeot 308 en San Martín tras perder el control.
- Sin lesiones: La conductora, de 53 años, resultó ilesa y no requirió asistencia médica.
- Investigación: La Policía intervino en el accidente ocurrido en calle Galigniana e investiga las causas.
Resumen generado por Thinkindot AI