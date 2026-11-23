Cómo ocurrió el trágico accidente en el patio de la vivienda

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, la víctima se encontraba realizando tareas de mantenimiento sobre un colectivo Mercedes-Benz de gran porte. Con la intención de inspeccionar la mecánica desde abajo, el hombre se tiró al suelo y se colocó directamente debajo de la carrocería del transporte de pasajeros.

Por causas que aún intentan establecerse mediante peritajes técnicos, la estructura del colectivo de dos pisos cedió repentinamente mientras trabajaba debajo de la unidad. El enorme peso del rodado cayó sobre el cuerpo del hombre y terminó aplastándolo, provocándole la muerte de manera prácticamente instantánea.