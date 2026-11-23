Un trágico accidente en Córdoba generó profunda conmoción en el sur provincial luego de que un hombre de 61 años muriera aplastado por un colectivo de dos pisos mientras lo reparaba dentro de su propiedad. El dramático episodio tuvo lugar en el patio de una casa ubicada en la localidad de Jovita, bajo la jurisdicción de la Departamental General Roca.
Estaba reparando un colectivo de dos pisos y se le cayó encima: la peor tragedia
La víctima fue hallada sin vida debajo del vehículo en el patio de una vivienda en Córdoba. La Justicia está investigando cómo fue que ocurrió el accidente
Cómo ocurrió el trágico accidente en el patio de la vivienda
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, la víctima se encontraba realizando tareas de mantenimiento sobre un colectivo Mercedes-Benz de gran porte. Con la intención de inspeccionar la mecánica desde abajo, el hombre se tiró al suelo y se colocó directamente debajo de la carrocería del transporte de pasajeros.
Por causas que aún intentan establecerse mediante peritajes técnicos, la estructura del colectivo de dos pisos cedió repentinamente mientras trabajaba debajo de la unidad. El enorme peso del rodado cayó sobre el cuerpo del hombre y terminó aplastándolo, provocándole la muerte de manera prácticamente instantánea.
El operativo de emergencia y la investigación judicial en Córdoba
Tras recibirse un llamado de alerta en la central policial, efectivos de la fuerza y profesionales de un servicio de emergencias acudieron de urgencia hasta el domicilio de Jovita. Al ingresar al patio de la vivienda, los médicos constataron que la víctima ya se encontraba sin vida debajo del colectivo, por lo que no pudieron realizar maniobras de reanimación.
La investigación del accidente fatal en Córdoba quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, encabezada por la fiscal Alejandra Quiroga. El expediente fue caratulado preventivamente como “averiguación de causales de muerte” y la magistrada ya dispuso las primeras actuaciones y pericias mecánicas para esclarecer en qué circunstancias cedió el vehículo.
En pocas palabras
- Trágico accidente: Un hombre de 61 años murió aplastado por un colectivo de dos pisos que reparaba en su casa.
- Causa del deceso: El transporte de pasajeros cedió inesperadamente mientras la víctima estaba debajo.
- Investigación en curso: La Justicia de Córdoba busca determinar las circunstancias exactas del fatal episodio.