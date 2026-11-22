Las autoridades investigan la identidad de la víctima y las circunstancias del deceso. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

De acuerdo con el parte oficial, el cadáver llevaría varios días en ese punto del canal. Ante la complejidad geográfica y la dificultad operativa para retirarlo del cauce, se solicitó la urgente intervención de Bomberos para concretar las maniobras de extracción.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso.

El cuerpo fue hallado en un cauce con antecedentes de tragedias

El miércoles el canal Cacique Guaymallén fue protagonista de un dramático operativo de rescate se desplegó en diversas zonas luego de que un niño de 8 años cayera al cauce. Su padre se arrojó al agua para intentar salvarlo, pero murió. El cuerpo del niño fue encontrado casi una hora después a unos 200 metros de calle Besares.

El hecho ocurrió a la altura de la intersección de calles Pueyrredón y San Martín en Luján de Cuyo. En el lugar trabajan diversas dotaciones de Bomberos de Luján y Policía científica.

El Cacique Guaymallén acumula varios incidentes fatales y operativos de rescate complejos en la semana.

También el miércoles un hombre de 34 años se arrojó el martes al canal Cacique Guaymallén a la altura de la rotonda del Avión fue encontrado sin vida. El hecho ocurrió avanzada la tarde del martes, y fue visto por las cámaras de seguridad previo a tirarse al agua.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el canal Cacique Guaymallén, el extenso cauce que acumula antecedentes de muertes, desapariciones y complejos operativos de rescate en distintos puntos de Mendoza.

Tal como informó Diario UNO en un relevamiento reciente, la peligrosidad de este sistema de canales está vinculada directamente con la velocidad de la corriente, la profundidad variable y las características de sus pendientes. Estos factores complican las tareas de salvamento y pueden convertir una caída accidental en una situación de riesgo extremo para cualquier persona.

Uno de los hechos más recordados ocurrió el 18 de septiembre de 2021, cuando Franco Pokrajac, de 20 años, se arrojó al canal en Mayor Drummond para intentar rescatar a un perro que había caído al agua. Su madre también ingresó al cauce para ayudarlo, pero fue rescatada a tiempo por los rescatistas. El joven fue hallado sin vida kilómetros más abajo.

Otro caso reciente se registró el 12 de octubre de 2026, cuando un hombre que se encontraba en las churrasqueras del Club Banco Mendoza, a la altura de calle Liniers, advirtió la presencia de un cuerpo flotando en el agua. Luego se confirmó que se trataba de un joven de 25 años que era buscado intensamente desde el 9 de octubre.