Un joven de 20 años permanece internado en terapia intensiva y en estado delicado luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego durante la madrugada de este domingo en el departamento de Las Heras.
Balearon a un joven de 20 años en Las Heras: está en terapia intensiva y en estado delicado
La víctima ingresó a un centro asistencial junto a su tía y fue derivada al Hospital Central. Permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado
El episodio trascendió alrededor de las 6.35, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el ingreso de un hombre herido de bala a un centro asistencial de la zona, ubicado en las inmediaciones de calles Lagomaggiore y Emilio Civit, en jurisdicción de la Comisaría 36°.
Traslado de urgencia y parte médico
Tras recibir las primeras curaciones en el centro de salud local, y debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue derivado de urgencia al Hospital Central.
Según el parte médico emitido posteriormente desde el sanatorio, el paciente presenta heridas de arma de fuego en ambos miembros inferiores y en un testículo. Debido al cuadro clínico, quedó alojado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado y estado de salud delicado y comprometido.
Investigación en curso
La víctima llegó inicialmente al centro asistencial acompañada por su tía, una mujer de 39 años, quien al ser entrevistada por los efectivos policiales aseguró desconocer dónde y bajo qué circunstancias su sobrino había resultado herido.
En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de Las Heras, que dispuso las primeras medidas investigativas para reconstruir el recorrido del joven y dar con los autores del ataque.
En pocas palabras
- Joven baleado: un muchacho de 20 años está internado en terapia intensiva tras recibir disparos.
- Traslado de urgencia: fue derivado al Hospital Central con heridas en piernas y testículo.
- Investigación en curso: la policía investiga las circunstancias y los agresores del ataque.