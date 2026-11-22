El episodio trascendió alrededor de las 6.35, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el ingreso de un hombre herido de bala a un centro asistencial de la zona, ubicado en las inmediaciones de calles Lagomaggiore y Emilio Civit, en jurisdicción de la Comisaría 36°.

Efectivos de la Comisaría 36° y la Oficina Fiscal de Las Heras investigan cómo y dónde se produjo el ataque armado.

Traslado de urgencia y parte médico

Tras recibir las primeras curaciones en el centro de salud local, y debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue derivado de urgencia al Hospital Central.