“Creemos que generar oportunidades reales es una forma concreta de aportar al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Este programa nació con esa convicción: fortalecer condiciones para la empleabilidad, y los resultados de la primera edición nos impulsan a seguir creciendo”, señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

El programa busca reducir la baja tasa de empleo formal juvenil (14,2%) mediante capacitaciones técnicas y mentorías.

El programa se implementa junto a Fundación Pescar, organización con más de 20 años de trayectoria en formación e inserción laboral, y cuenta con el acompañamiento de Carrefour, Huentala y Luján Walk y el apoyo de los municipios de Las Heras, Salta y Luján, y de la Secretaría de Empleo y Capacitación de Mendoza.

“Alcanzar un 74% de inserción laboral durante el desarrollo del programa refleja el valor del trabajo articulado. Creemos que las oportunidades se construyen en equipo y Academia CCU es un ejemplo de ello: cuando las empresas comparten sus conocimientos, ponen a disposición sus recursos e involucran a sus colaboradores como voluntarios y mentores, los jóvenes tienen la posibilidad de acercarse al mundo del trabajo desde dentro, conocer su cultura y sus valores, interactuar con quienes forman parte de la organización y aprender a partir de las experiencias.” señaló Silvia Uranga, directora de Fundación Pescar.

Por su parte, la directora de Empleo y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Mendoza, Malena Carricondo, expresó: “Organizamos esta jornada de simulación de entrevistas junto a Sercom y profesionales del sector para que los jóvenes pudieran practicar y ganar confianza. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que nos permitió acercarles herramientas concretas para el mundo laboral y mostrarles los programas de empleo vigentes en Mendoza que tienen a su alcance”.

Impacto positivo del programa

El impacto positivo del programa quedó demostrado tras su primera edición, donde el 100% de los jóvenes que se egresaron consiguió empleo, incorporándose a organizaciones de distintos sectores y en puestos tanto administrativos, operativos y ventas. Los resultados reflejan cómo la articulación entre formación y experiencia laboral puede contribuir a generar oportunidades concretas para los jóvenes.

En Mendoza, donde la compañía cuenta con la planta Villavicencio y un centro de distribución, 20 jóvenes formaron parte de la iniciativa.

A partir de esta experiencia, CCU Argentina y Fundación Pescar dieron continuidad al programa en 2026 con una segunda edición de 60 participantes: 20 jóvenes en Mendoza, 20 en Salta y otros 20 en Luján. La elección de estas plazas responde a la presencia operativa de la compañía a través de sus plantas de producción y logística, reflejando su compromiso de generar oportunidades reales y un impacto positivo en las comunidades vecinas. Durante seis meses, los jóvenes reciben formación en merchandising, reposición, atención al cliente y ventas, además de contenidos sobre competencias digitales y habilidades interpersonales.

La propuesta también involucra a colaboradores voluntarios de CCU y de empresas aliadas, quienes participan como formadores y mentores. De esta manera, los jóvenes pueden acercarse a las dinámicas del ámbito laboral y desarrollar habilidades relevantes para su futuro profesional.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.