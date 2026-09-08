CCU Argentina pone en agenda el disfrute consciente con Imperial 0.0 junto a Los Pumas

"Se viene observando un creciente interés por este tipo de productos, impulsado por consumidores que buscan alternativas sin alcohol sin resignar sabor", aseguró Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.

De hecho, con Imperial Sin Alcohol se viene apostando a una novedosa campaña que coincide también con la edición limitada de su lata junto a Los Pumas.

Los Pumas y una jornada con el mejor sabor de Imperial 0.0

Al ser sponsor de la Unión Argentina de Rugby, Imperial dijo presente en cada partido de Los Pumas con activaciones diseñadas para vivir el rugby a pleno, conectando con uno de sus rituales más emblemáticos: el tercer tiempo, ese espacio de encuentro, disfrute y conexión entre amigos.

Así fue como en los días previos al partido entre Los Pumas y los Wallabies el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, CCU Argentina junto a su marca Imperial estuvieron presentes en la UNCuyo y en sucursales de Átomo con degustaciones y actividades promoviendo el consumo responsable.

La propuesta se extendió al sábado en el beer house al lado del estadio, donde los fanáticos pudieron reunirse y compartir el tradicional tercer tiempo.

Antes de disfrutar una Imperial Sin Alcohol bien helada en un tercer tiempo, hubo un partido vibrante en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde miles de seguidores de Los Pumas pudieron gozar de un test match inolvidable.

El encuentro amistoso entre Los Pumas y Australia, luego de 80 minutos de alto voltaje, terminó igualado 28 a 28. Los Pumas, con el empate, no pudieron tomarse revancha de lo que fue la victoria de los Wallabies (27-21) en San Salvador de Jujuy, el reciente 29 de agosto.

“En Imperial queremos estar presentes en esos momentos que te ayudan a desconectar y conectar con lo importante. Pensamos en ese tercer tiempo que compartimos todos, que se completa con una cerveza especial. Tan especial como nuestra Golden Sin Alcohol que te deja disfrutar en cualquier momento, de manera responsable y con mucho sabor”, afirmó Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.

Pero no solo se trata de deportes y de ganar un público con este producto, sino también de responsabilidad social: “Desde CCU Argentina impulsamos el desarrollo de una cultura de consumo responsable. Vemos que las alternativas 0.0 ganan protagonismo porque responden a nuevas necesidades y amplían las ocasiones de consumo. Nuestro objetivo es acompañar esa evolución con propuestas de calidad y que permitan disfrutar de una cerveza en momentos donde antes no era posible", explicó Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multicategoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.