Los Pumas juegan el segundo test match de la serie ante Australia en el estadio Malvinas Argentinas

Los Pumas buscarán revancha de la derrota sufrida la semana pasada en Jujuy cuando afronten el segundo test match de la serie frente a los Wallabies este sábado desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas.
Los Pumas buscarán revancha de la derrota sufrida la semana pasada en Jujuy cuando afronten el segundo test match de la serie frente a los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas.
Los Pumas buscarán revancha de la derrota sufrida la semana pasada en Jujuy cuando afronten el segundo test match de la serie frente a los Wallabies este sábado desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas.
Los dirigidos por Felipe Contepomi, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, jugará su último partido como local en una temporada que por ahora arroja un balance de un triunfo (ante Gales) y 4 derrotas frente a Escocia, Inglaterra, Sudáfrica y Australia la semana pasada.
Rodrigo Isgró será titular y jugará por primera vez con Los Pumas en Mendoza, el experimentado Gonzalo Bertranou volverá al seleccionado nacional y Facundo Cardozo hará su debut en caso de ingresar desde el banco de suplentes en el encuentro que será televisado en vivo por ESPN y Disney + Plan Premium.
Será el quinto enfrentamiento entre ambos seleccionados en Mendoza, en los que Los Pumas sólo cosecharon un triunfo, en 2014.
Felipe Contepomi realizó 4 cambios ya que ingresarán Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y el santiagueño Nicolás Roger, y salieron Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli, Además Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback, mientras que por el lado de los suplentes o finishers, se destacan los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Cardozo y el cordobés Mateo Soler.
Finishers
* Posible debut
Les Kiss, flamante entrenador australiano, dispuso 8 cambios, entre ellos toda la primera línea, la pareja de centros y el apertura, respecto del triunfo en Jujuy.
El objetivo de los oceánicos está puesto en el Mundial 2027 en el que serán locales y para eso buscarán romper la paridad ante Argentina ya que desde 2022 jugaron 8 encuentros entre sí con 4 victorias por lado.
Suplentes
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.
La Subsecretaría de Deportes informó a los espectadores que la playa de estacionamiento ubicada frente al Ecoparque, en inmediaciones del estadio, estará bajo la administración de la Unión de Rugby de Cuyo (URC).
Por ello se solicita al público que tenga en cuenta esta información al momento de planificar su llegada al estadio y elegir dónde estacionar.
La comunicación busca facilitar la organización y el ingreso de los espectadores, evitando confusiones respecto de la administración de los espacios de estacionamiento disponibles en la zona del Estadio Malvinas Argentinas.
Se recomienda concurrir con anticipación y respetar las indicaciones del personal dispuesto para el operativo.