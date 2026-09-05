Los Pumas juegan el segundo test match de la serie ante Australia en el estadio Malvinas Argentinas

Gonzalo Bertranou volverá al seleccionado tras más de un año.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos seleccionados en Mendoza, en los que Los Pumas sólo cosecharon un triunfo, en 2014.

04/10/2014 Los Pumas 21 vs. Australia 17, en Mendoza

25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34, en Mendoza

07/10/2017 Los Pumas 20 vs. Australia 37, en Mendoza

06/08/2022 Los Pumas 26 vs. Australia 41, en Mendoza

La formación de Los Pumas

Felipe Contepomi realizó 4 cambios ya que ingresarán Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y el santiagueño Nicolás Roger, y salieron Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli, Además Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback, mientras que por el lado de los suplentes o finishers, se destacan los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Cardozo y el cordobés Mateo Soler.

Facundo Cardozo y Rodrigo Martínez, los otros dos mendocinos del plantel.

1. WENGER, Boris (10 caps)

2. RUIZ, Ignacio (32 caps)

3. DELGADO, Pedro (11 caps)

4. ELÍAS, Efraín (5 caps)

5. MOLINA, Franco (21 caps)

6. MATERA, Pablo (126 caps) Capitán

7. PETTI, Guido (103 caps) Vicecapitán

8. MORO, Joaquín (7 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (14 caps)

10. ROGER, Nicolás (4 caps)

11. MENDY, Ignacio (7 caps)

12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (4 caps)

13. CINTI, Lucio (44 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (19 caps)

15. CARRERAS, Santiago (69 caps) Vicecapitán

Finishers

16. OVIEDO, Leonel (2 caps)

17. VIVAS, Mayco (43 caps)

18. MORENO, Francisco (2 caps)

19. LAVANINI, Tomás (93 caps)

20. SCELZO, Juan Martín (1 cap)

21. CARDOZO, Facundo (sin caps) *

22. BERTRANOU, Gonzalo (68 caps)

23. SOLER, Mateo (sin caps) *

* Posible debut

La formación de Australia

Les Kiss, flamante entrenador australiano, dispuso 8 cambios, entre ellos toda la primera línea, la pareja de centros y el apertura, respecto del triunfo en Jujuy.

Los Wallabies posaron en el Malvinas con John Eales, uno de los mejores rugbiers australianos de la historia.

El objetivo de los oceánicos está puesto en el Mundial 2027 en el que serán locales y para eso buscarán romper la paridad ante Argentina ya que desde 2022 jugaron 8 encuentros entre sí con 4 victorias por lado.

La formación de los Wallabies

Angus Bell (56 Tests) Billy Pollard (23 Tests) Taniela Tupou (72 Tests) Josh Canham (7 Tests) Jeremy Williams (31 Tests)¿ Rob Valetini (67 Tests) Fraser McReight (45 Tests) Harry Wilson (41 Tests) Ryan Lonergan (11 Tests) Ben Donaldson (24 Tests) Filipo Daugunu (23 Tests) Len Ikitau (53 Tests) Joseph-Aukuso Suaalii (23 Tests) Max Jorgensen (26 Tests) Tom Wright (49 Tests)

Suplentes

16. Josh Nasser (15 Tests)

17. Aidan Ross (5 Tests)

18. Massimo De Lutiis (2 Tests)

19. Lukhan Salakaia-Loto (46 Tests)

20. Charlie Cale (5 Tests)

21. Kalani Thomas (1 Test)

22. Carter Gordon (12 Tests)

23. Isaac Henry (3 Tests)

Entradas para ver a Los Pumas vs Australia

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Adónde podrán estacionar quienes vayan a ver Los Pumas vs. Australia

La Subsecretaría de Deportes informó a los espectadores que la playa de estacionamiento ubicada frente al Ecoparque, en inmediaciones del estadio, estará bajo la administración de la Unión de Rugby de Cuyo (URC).

Los Pumas visitaron el Hospital Notti antes de medirse con los Wallabies.

Por ello se solicita al público que tenga en cuenta esta información al momento de planificar su llegada al estadio y elegir dónde estacionar.

La comunicación busca facilitar la organización y el ingreso de los espectadores, evitando confusiones respecto de la administración de los espacios de estacionamiento disponibles en la zona del Estadio Malvinas Argentinas.

Se recomienda concurrir con anticipación y respetar las indicaciones del personal dispuesto para el operativo.